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GASTRONOMIA Almoço de Páscoa: como escolher o peixe da Semana Santa? Apevisa e vendedores explicam detalhes a serem observados

Durante o período da Quaresma, a procura por frutos do mar cresce nos principais mercados do Recife e da Região Metropolitana. Isso se dá, sobretudo, pela tradição cristã, que, a partir da Quarta-Feira de Cinzas, estabelece 40 dias de oração, caridade e jejum de diversos costumes e alimentos, incluindo o consumo de carne vermelha.

Peixes são vendidos inteiros ou em postas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Peixes são vendidos inteiros ou em postas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Peixes são vendidos inteiros ou em postas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Peixes são vendidos inteiros ou em postas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Peixes são vendidos inteiros ou em postas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Peixes são vendidos inteiros ou em postas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Para o almoço da Sexta-Feira Santa, que rememora o dia do sacrifício de Cristo na cruz, as famílias incluem no cardápio diversos tipos de peixes. A prática vai até o Sábado de Aleluia, encerrando-se no dia seguinte: o Domingo da Páscoa, quando é celebrada a ressurreição de Jesus.

Adotar cuidados ao escolher o peixe garante uma refeição tranquila e segura, além de evitar intoxicações e possíveis fraudes, já que a troca da carne vermelha pelo fruto do mar faz a refeição ficar mais leve. A Folha de Pernambuco percorreu estandes do Mercado de São José, no centro do Recife, para analisar os peixes e saber dos vendedores quais os tipos mais procurados nessa época.

O que dizem os vendedores?

A vendedora Rute Miranda trabalha no setor há 62 anos, e afirma que o camarão é o mais buscado pelos clientes. O camarão de praia custa R$ 70 o quilo. Já o valor do natural varia entre R$ 35 e R$ 80 o quilo. Além do crustáceo, ela vende caldeirada.

É preciso ter atenção à coloração do camarão | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“No caso do [camarão] seco, por exemplo, a pessoa pode viajar com ele por dois ou três dias e ainda estará bom. Já o natural precisa de mais atenção. Quando ele está estragado, o mau cheiro é forte, ninguém aguenta. O olho do camarão tem que estar bem escuro. O corpo deve estar firme e brilhante”, indica.

Na peixaria Jaci Pescados, o que mais sai é a cioba. Em 2026, ela manteve o mesmo valor do ano passado. O quilo custa R$ 50. Ela tem ainda arabaiana, pescada amarela e mergulhão meca, que também é chamado de "picanha do mar".

Arabaiana é o peixe que mais sai em Jaci Pescados | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Os peixes têm características muito peculiares. As ciobas fresquinhas têm os olhos bem vivos e já são evisceradas. A corvina, além de olhos vivos, é preciso prestar atenção à espessura. A pescada amarela segue o mesmo ritmo”, explicou ela.

Cuidados ao escolher peixe

Aparência: pele úmida, brilhante e com escamas aderentes;

pele úmida, brilhante e com escamas aderentes; Olhos: transparentes, brilhantes e salientes;

transparentes, brilhantes e salientes; Brânquias (guelras): cor avermelhada a rosa intenso, úmidas e sem muco;

cor avermelhada a rosa intenso, úmidas e sem muco; Odor: suave, característico (maresia). Nunca com odor forte ou de amônia.

suave, característico (maresia). Nunca com odor forte ou de amônia. Textura: carne firme e elástica ao toque;

carne firme e elástica ao toque; Armazenamento: refrigerado (fresco) em gelo 0 °C a 2 °C; Geladeira 0 °C a 4 °C; e congelado -18 °C.

Apevisa orienta

A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) orienta os consumidores a observar as condições de higiene do local de venda. A população deve buscar estabelecimentos regularizados e que mantenham os produtos devidamente refrigerados ou conservados em gelo limpo.

“Um peixe comprado de forma incorreta, sem qualidade, pode causar infecções e toxi-infecção alimentares, como a Síndrome de Haff (doença da urina preta), ciguatera, etc... Também há risco de parasitoses como a teníase difilobotríase”, explicou o fiscal de vigilância sanitária da unidade de controle de alimentos, Isidoro Meireles.

Sobre a Síndrome de Haff, Isidoro diz que “o risco de infecção é baixo, mas se faz necessária atenção redobrada na origem e qualidade do pescado”. Em caso de infecções, a recomendação é procurar atendimento médico imediato e informar os alimentos ingeridos.

Armazenamento

No caso de produtos congelados, a Apevisa recomenda aos consumidores verificar se estão bem armazenados, sem sinais de descongelamento prévio, como acúmulo de líquidos ou embalagens danificadas. Também é fundamental conferir o prazo de validade e as informações do rótulo.

"Em casa, mantenha o pescado sob refrigeração e evite deixá-lo em temperatura ambiente por longos períodos. Lave bem as mãos, os utensílios e as superfícies antes e após o preparo, prevenindo a contaminação cruzada com outros alimentos", explica a Apevisa.

Segundo o órgão, o consumo de pescados crus ou mal cozidos deve ser evitado, especialmente por crianças, idosos, gestantes e pessoas com problemas de saúde.



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