A- A+

SOLIDARIEDADE Almoço Rosa chega à 9ª edição com campanha em prol do IMIP Evento solidário, que acontece no Terraço Carvalheira, une prevenção, solidariedade e mobilização de empresas para apoiar mulheres com câncer de mama

O Almoço Rosa chega à 9ª edição no dia 9 de outubro de 2025, a partir das 12h30, no Terraço Carvalheira, no Shopping Recife.

Criado em 2017 pela empresária Bia Guirão e pela médica dermatologista Luciana Lócio, o evento nasceu do desejo de transformar dor em esperança e já mobilizou centenas de mulheres, patrocinadores e instituições em prol da prevenção e do tratamento do câncer de mama.

Este ano, a renda arrecadada será revertida para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), com foco na ampliação das ações de diagnóstico precoce e cuidado integral das pacientes.

Entre os equipamentos previstos para compra estão um aparelho de ultrassonografia, nove camas elétricas e 41 poltronas, com investimento estimado em R$ 477 mil.

Prevenção

Em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, Bibiana Guirão destacou a importância da prevenção como principal mensagem do Almoço Rosa.

“A gente tem visto cada vez mais mulheres jovens, na faixa dos 30 anos, com casos graves de câncer de mama. Isso mostra como a prevenção é fundamental. Uma vitória recente foi a redução da idade mínima para a realização da mamografia no SUS, de 45 para 40 anos. Toda mulher a partir dos 40 precisa fazer mamografia e ultrassonografia uma vez por ano”, reforçou.

Além dos exames, as organizadoras reforçam que a conscientização precisa alcançar todos os públicos.

“Não é só para quem não tem acesso à informação. Muitas vezes, mulheres bem informadas deixam de se cuidar por medo ou por achar que não vai acontecer com elas”, alertou Luciana Lócio.

Desafios

Ainda de acordo com as organizadoras, um dos maiores desafios para manter a iniciativa é garantir apoio financeiro.

“O grosso da arrecadação vem dos patrocinadores. Temos mulheres que compram mesas todos os anos, mas é essencial que as empresas entendam que o Almoço Rosa é um projeto sério, com destinação correta dos recursos, revertidos para quem mais precisa”, explicou Luciana Lócio.

Ela lembrou ainda que a contribuição das empresas tem impacto direto no tratamento das pacientes.

“Quando você ajuda a viabilizar mais um aparelho de ultrassom ou um mamógrafo, está garantindo diagnósticos mais precoces. Isso significa cirurgias menos invasivas, menor tempo de recuperação e até menos ciclos de quimioterapia. O impacto é social e também econômico, porque essa mulher retorna mais rápido ao trabalho e à vida cotidiana”.

Imip

O Imip será contemplado pelo segundo ano consecutivo. Para as organizadoras, a escolha reflete a relação próxima com a instituição e a confiança no trabalho realizado.

“O Imip é uma paixão. Fomos muito bem recebidas pela direção e vimos de perto a seriedade da gestão. Recentemente, conseguiram zerar a fila de espera para cirurgia de câncer de mama no hospital público, apenas com ajustes de gestão. Isso nos dá a certeza de que os recursos do Almoço Rosa são bem aplicados”, destacou Guirão.

O evento, que já se consolidou como um dos principais do calendário do Outubro Rosa em Pernambuco, reúne cerca de 500 mulheres a cada edição.

Para Luciana, mais que uma tarde de encontros e solidariedade, o Almoço Rosa cria uma consciência coletiva.

“É preciso que empresários e empresárias façam disso um hábito, como já acontece em outras partes do Brasil. Aqui em Pernambuco, temos que fortalecer essa cultura de doação e apoio. Cada contribuição transforma vidas”, disse.

Já pensando na 10ª edição, em 2026, as organizadoras prometem novidades.

“Será um marco: vamos transformar o almoço em um jantar de gala, incluindo também os maridos. A ideia é ampliar ainda mais a rede de apoio, porque o câncer de mama é um problema que impacta toda a sociedade, não apenas as mulheres”, adiantou Bibiana.

Como participar

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Instagram @almocorosape ou no site da Evenyx.

Além disso, o evento conta com cotas de patrocínio que variam de R$ 6 mil a R$ 20 mil, permitindo a participação de empresas de diferentes portes.

“Nossa missão é divulgar a importância da prevenção e lembrar a cada mulher que ela não está sozinha. Do nosso do lado de cá, a gente fica nessa missão de divulgar para a maior quantidade de mulheres possível essa luta”.

Veja também