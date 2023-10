A- A+

OUTUBRO ROSA Almoço Rosa: Recife tem evento beneficente para reformar ala do Hospital Oswaldo Cruz A ação acontece no dia 25 deste mês, em respeito ao Outubro Rosa; veja como contribuir

Em celebração ao Outubro Rosa, campanha de conscientização que segue durante todo o mês para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero, o Recife ganhou mais um evento especial. Trata-se do "Almoço Rosa", idealizado pela empresária e estilista Bia Guirão e pela dermatologista Luciana Locio, marcado para o dia 25 deste mês, a partir das 13h, no restaurante Terraço Carvalheira, em Boa Viagem, Zona Sul da capital.

Em 2023, o evento chega à sétima edição. Neste ano, toda a renda arrecadada será revertida para o setor de Mastologia do Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, que precisa restaurar uma ala de 304 metros quadrados para atender as suas pacientes.

Para isso, a organização fechou patrocínios com diversas empresas, além de fornecer entradas para o público mediante pagamento de ingressos a partir de R$ 400, disponíveis na plataforma oficial do evento (https://www.evenyx.com/almoco-rosa-ano-vii).

"Após sete anos, o Almoço Rosa está consolidado no Recife e é um evento que eu tenho muito prazer em poder fazer. No início, doávamos para o Hospital de Câncer de Pernambuco, mas há quatro ano passamos a doar para o Hospital Oswaldo Cruz, para a parte de Mastologia", começou Bia Guirão



"Já colocamos ar-condicionados, trocamos cadeiras, reformamos a área, tudo isso pré-pandemia. Após a pandemia, estamos na missão de reformar a nova ala que o hospital ganhou para Mastologia, com parceria de sete escritórios de arquitetura", completou.



Na última edição, foram arrecadados R$ 140 mil. Em 2023, a expectativa é arrecadar ainda mais: R$ 200 mil, já que, após a pandemia de Covid-19, como revela Luciana Locio, a unidade médica sofreu com diversos gastos por conta do período pandêmico.

"Várias empresas se juntaram à gente com patrocínio, com várias vertentes e unindo em uma corrente do bem. Este ano, queremos arrecadar pelo menos R$ 200 mil, já que nós queremos ajudar mais o hospital, que sofreu muito com a pandemia. Além disso, para reformar a ala de Mastologia, precisamos do máximo possível, para que possamos dar mais conforto para as pacientes que seguem lutando contra a doença e seus acompanhantes", afirmou Luciana Locio.

Na programação, estão diversos atrativos. Dentre eles, shows de DJs e de Genival Lacerda, e rodas de conversa com médicos. Lá, os profissionais estarão disponíveis para tirar dúvidas dos participantes sobre câncer de mama e de colo de útero, além de passarem orientações e alertas para o diagnóstico precoce das doenças. Na compra do ingresso, o participante ganha direito à refeição completa no restaurante.

Veja também

fiscalização Procon Recife encontra alimentos vencidos em Instituições de Longa Permanência para Idosos