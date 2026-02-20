Sex, 20 de Fevereiro

"Alô Alô Brasil", com Datena, começa segunda-feira na Rádio Nacional

Programa vai ao ar das 8h às 10h

A Rádio Nacional, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estreia segunda-feira (23) o programa "Alô Alô Brasil", apresentado ao vivo pelo jornalista José Luiz Datena. A atração vai ao ar dar 8h às 10h, de segunda a sexta-feira, em todas as emissoras da rede.

A Rádio Nacional, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estreia segunda-feira (23) o programa "Alô Alô Brasil", apresentado ao vivo pelo jornalista José Luiz Datena. A atração vai ao ar dar 8h às 10h, de segunda a sexta-feira, em todas as emissoras da rede.

A primeira edição terá entrevista ao vivo com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.

Também haverá participação do cantor e compositor cearense Falcão, que tem um programa de humor na TVC, emissora pública do Ceará que compõe a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), liderada pela EBC. Outra participação será do correspondente internacional Jamil Chade, que está todos os domingos no programa Brasil no Mundo da TV Brasil.

A produção do programa vai apostar em uma cobertura dinâmica dos fatos que impactam o cotidiano da população, buscando entregar informação com agilidade, credibilidade e prestação de serviço aos ouvintes.

Serão veiculadas informações em tempo real, análise dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, comentários e entrevistas, mantendo linguagem clara e acessível. O time de repórteres será composto por profissionais da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, além da participação de jornalistas selecionados de emissoras parceiras da RNCP.

Com foco no debate direto e plural desde o primeiro dia no ar, a edição de estreia já indica a tônica que o programa pretende adotar ao reunir Boulos e Datena, que estiveram em campos políticos opostos na disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024. A presença do cantor Falcão, que comentará os principais temas do dia com humor e irreverência, também amplia o leque de abordagens e reforça a diversidade de perspectivas do projeto. Jamil Chade vai trazer informações do cenário político internacional.

 90 anos da Rádio Nacional
A estreia de Datena na Rádio Nacional ganha ainda mais significado por ocorrer no ano em que a emissora celebra nove décadas de existência. O próprio nome da atração foi criado como homenagem à frase que marcou sua inauguração, em 12 de setembro de 1936, às 21h, quando o locutor Celso Guimarães anunciou: “Alô, Alô Brasil! Aqui fala a Rádio Nacional do Rio de Janeiro!”. Na sequência, ecoaram os acordes da canção Luar do Sertão, dando início a uma trajetória que atravessa gerações e acompanha com protagonismo a história da radiodifusão brasileira.

“O rádio é minha paixão, foi a minha vida. Comecei fazendo rádio com 15 anos de idade e sempre apresentei programas de rádio. A Rádio Nacional é uma das emissoras mais tradicionais do país e o programa vai ser muito legal. O Brasil vai ficar representado na Rádio Nacional. Se liguem que vai ser muito bacana”, comenta Datena.

Serviço
Alô Alô Brasil – Estreia segunda-feira (23/2), às 8h, na Rádio Nacional, com participações do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos; do cantor cearense Falcão e do correspondente internacional Jamil Chade.

