A- A+

São João Alok, João Gomes e Xand Avião estrelam sétima noite do São João de Petrolina Neste domingo (22), Petrolina recebe Luan Santana, Bruno & Marrone, Mari Fernandes, Calcinha Preta, Jonas Esticado e Bruno & Denner

A noite de sábado (21) contou com shows de Arthurzinho, ÀvineVinny, JoãoGomes, Xand Avião, Alok e Gusttavo Lima em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Com esse repertório diversificado, que uniu forró, piseiro, eletrônico e sertanejo, o Pátio de Eventos Ana das Carrancas lotou com um público que acompanhou o tom das apresentações em hits famosos e referências à tradição nordestina.

A programação começou com Arthurzinho, carinhosamente conhecido como a 'Águia dos Paredões'. Com uma energia contagiante e um repertório que mistura vaquejada, piseiro e forró, o artista petrolinense animou o público.

São João de Petrolina recebeu João Gomes no sétimo dia de programação - Ayrton Latapiat

Na sequência, o cearense ÀvineVinny assumiu o palco e fez o público dançar ao som do seu forró eletrônico.

João Gomes foi a terceira atração a se apresentar. O artista pernambucano, um dos maiores nomes do piseiro, levou o público ao delírio com um show cheio de energia, carisma e hits que estão na boca do povo.

Na sequência, foi a vez de Xand Avião fazer todo mundo tirar o pé do chão. O comandante do forró entregou um repertório animado, cheio de clássicos da música nordestina e músicas atuais.

Xand Avião foi uma das atrações da noite - Ayrton Latapiat

Show de Drones

Alok foi a penúltima atração a subir ao palco do Pátio de Eventos Ana das Carrancas e surpreendeu o público ao transformar o maior São João do Brasil em uma verdadeira balada eletrônica a céu aberto.

Misturando batidas, efeitos visuais e muita energia, Alok levou uma experiência única para a festa. Um dos momentos mais aguardados da apresentação foi o espetáculo de drones. Cerca de 300 drones tomaram conta do céu de Petrolina, formando imagens que representam a cultura nordestina.

Sanfona, Carranca e até o rosto de Luiz Gonzaga, o eterno Rei do Baião, ganharam forma em um show aéreo que arrancou aplausos e encantou o público.



Encerramento

Para encerrar, Gusttavo Lima subiu ao palco e levou o romantismo e o sertanejo para embalar os corações apaixonados.

Domingo

A programação segue neste domingo (22) com as seguintes atrações: Luan Santana, Bruno & Marrone, Mari Fernandes, Calcinha Preta, Jonas Esticado e Bruno & Denner.

Veja também