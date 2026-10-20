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SAÚDE Alopecia: entenda o que é condição que afetou Nicole Bahls Influenciadora relata ter procurado ajuda médica após ver relato de Anitta

A apresentadora e influenciadora Nicole Bahls, de 40 anos, compartilhou que conviveu com alopecia, condição que provoca queda de fios capilares até realizar um transplante capilar em maio deste ano. Ela afirma ter sido inspirada a se cuidar pelo relato da cantora Anitta, que afirmou ter sofrido perda de parte do cabelo devido a problemas de saúde.

"Eu tive um indício de alopecia. Não era uma coisa que me incomodava, mas, quando soube, falei: 'Vou me precaver se tem como a gente se cuidar'. Resolvi fazer e amei. Está no processo ainda; está crescendo. Daqui a pouco eu estou cabeluda", conta Bahls.

A alopecia é a evidente queda de pelos que, na maioria das vezes, ocorre no couro cabeludo. Existem dois tipos principais de alopecia: a areata e a androgenética. As duas são comuns na juventude e o resultado principal é o mesmo: a queda de cabelo. No entanto, os processos são diferentes.

— Aproximadamente 50% da população, entre homens e mulheres, têm algum grau de alopecia androgenética depois dos 50 anos. É um número bem alto, embora ela seja, em muitas vezes, discreta. Existe um afinamento dessa região central do couro cabeludo — diz Fabiane Brenner, coordenadora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Quais os sintomas da alopecia androgenética?

Os sintomas da alopecia androgenética são:

Falhas de falta de cabelo na coroa e na região frontal da cabeça, popularmente chamadas de "entradas"

Já nas mulheres, os sintomas da alopecia androgenética são:

Redução da densidade do cabelo (ele fica menos volumoso e mais ralo);

Diminuição de fios no topo da cabeça;

Perda de fios que ficam em travesseiros, escovas e no chão do box do banheiro após lavagem.

Como o nome diz, a alopecia androgenética tem característica genética. Sendo assim, é normal vê-la sendo passada de pai para filho, ou entre gerações familiares. Ademais, entre as mulheres, de acordo com a SBD, pode haver associação com alterações hormonais da menopausa, irregularidades menstruais, acne e obesidade.

Já a alopecia areata é uma doença inflamatória, localizada na raiz dos fios, que provoca a queda de cabelo. Diversos fatores estão envolvidos no seu desenvolvimento, como a genética, a participação autoimune e até mesmo o emocional. Com ela, os fios começam a cair, resultando em falhas circulares, deixando a pessoa com espaços no couro cabeludo e, em alguns casos, sem pelos no restante corpo.

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