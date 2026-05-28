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Aventura

Alpinista americano completa ascensão mais rápida ao Everest

Recorde anterior oficialmente ratificado nesta categoria pertence ao alpinista nepalês Lhakpa Gelu Sherpa, que alcançou o pico mais alto do mundo em 2003, seguindo a mesma rota em 10 horas e 56 minutos

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Americano bate recorde de subida ao Everest e chega ao topo em menos de 10 horasAmericano bate recorde de subida ao Everest e chega ao topo em menos de 10 horas - Foto: Reprodução/Instagram

O alpinista americano Tyler Andrews cortes, nesta quinta-feira (28), o recorde da ascensão mais rápida ao Everest — com oxigênio —, percorrendo a rota do acampamento base (5.364 m) até o cume (8.848 m), o "teto do mundo", em menos de dez horas, segundos membros de sua equipe.

“Ele chegou ao cume em apenas 9 horas e 55 minutos”, disse à AFP David Stephen Sherpa, chefe da Asian Trekking, uma empresa que especifica a expedição.

O recorde anterior oficialmente ratificado nesta categoria pertence ao alpinista nepalês Lhakpa Gelu Sherpa, que alcançou o pico mais alto do mundo em 2003, seguindo a mesma rota em 10 horas e 56 minutos.

Segundo o Asian Trekking, Tyler Andrews, de 36 anos, completou sua subida sozinho, embora com a assistência de dois guias que lhe forneceram oxigênio, água e equipamentos ao longo da jornada.

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De acordo com as autoridades nepalesas, mais de 950 alpinistas alcançaram com sucesso o cume mais alto do planeta durante a temporada de escalada de primavera, que começou em 13 de maio e promete ser histórica graças às condições climáticas avançadas.

Segundo o Livro de Recordes do Guinness, o maior número de ascensões ao Everest em uma única temporada situava-se, até agora, em 872, um recorde previsto em 2019.

Outros registros já foram quebrados neste ano, incluindo o maior número de subidas em um único dia (275, em 21 de maio) e o número de autorizações concedidas pelas autoridades a estrangeiros (494).

Cinco alpinistas — dois indianos e três nepaleses — morreram este ano nas encostas do Everest. A título de comparação, 18 pessoas perderam a vida no local em 2023, a temporada mais letal já registrada.

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