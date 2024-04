A- A+

Alasca Alpinista morre após cair mais de 300 metros em montanha no Alasca Outra vítima teve ferimentos graves; segundo o parque onde fica o monte, escalada 'envolve a navegação em uma mistura de rocha íngreme, gelo e neve'

Uma mulher morreu, e outra teve ferimentos traumáticos graves, após caírem de uma altura de aproximadamente mil pés (cerca de 305 metros) enquanto escalavam o Monte Johnson, uma montanha no Alasca, Estados Unidos, cujo pico é de 8,4 mil pés (2,56 mil metros).

Segundo comunicado do Parque Nacional e Reserva Denali, onde fica o monte, o caso aconteceu na noite da última quinta-feira. As alpinistas estavam subindo com cordas uma parte da escalada que "envolve a navegação em uma mistura de rocha íngreme, gelo e neve".

A vítima foi identificada como Robbi Mecus, de 52 anos, de Nova York. A parceira de escalada tinha 30 anos e era da Califórnia, mas não teve o nome revelado.

"A queda foi testemunhada por outra equipe de escalada na rota, que alertou o Centro de Comunicação Regional do Alasca por volta das 22h45min. O grupo que relatou o fato desceu até as vítimas do acidente e confirmou que um alpinista havia morrido na queda. Os socorristas cavaram uma caverna de neve e cuidaram dos ferimentos do alpinista sobrevivente durante a noite", diz a nota.

Às 7h do dia seguinte, um helicóptero com o piloto e dois guardas florestais fizeram o reconhecimento da área e foram em direção ao local em que os alpinistas aguardavam com a sobrevivente.

"A paciente foi transferida para uma ambulância aérea da LifeMed no Aeroporto Estadual de Talkeetna para receber mais cuidados", diz o parque.

Mais tarde, o helicóptero retornou ao local do acidente para recuperar o corpo da alpinista que morreu, porém não conseguiram devido à piora do tempo e o aumento de nuvens. Neste sábado, às 8h, as condições melhoraram, e os guardas florestais conseguirem resgatar o corpo de Robbi.

"Somos gratos pelos esforços de resgate dos guardas florestais de montanhismo do Denali e dos dois bons samaritanos no Monte Johnson que ajudaram a salvar a vida de um colega alpinista. Estendemos nossos pensamentos e condolências aos amigos e familiares de Robbi Mecus", disse o superintendente do parqui, Brooke Merrell, em comunicado.

