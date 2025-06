A- A+

MUNDO Alpinista morre após queda de 900 metros no Monte McKinley, no Alasca Vítima fazia a escalada da rota West Buttress com outros dois montanhistas; condições climáticas dificultaram o resgate

O corpo de um alpinista que desapareceu durante uma escalada no Monte McKinley, também conhecido como Denali, no Alasca, foi localizado dois dias após uma queda de cerca de 900 metros, segundo as autoridades do Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos (NPS).

De acordo com o jornal americano CBS News, Alex Chiu, de 41 anos, subia a rota West Buttress da montanha mais alta da América do Norte — com cerca de 6.100 metros de altitude — acompanhado por outros dois alpinistas, na segunda-feira, quando caiu em um trecho conhecido como Squirrel Point.





Segundo o NPS, os companheiros de Chiu testemunharam a queda e tentaram descer até onde ele havia caído, mas não conseguiram fazer contato visual ou auditivo. Diante da dificuldade, decidiram retornar e pedir ajuda.

As operações de busca e resgate foram dificultadas por ventos fortes e neve intensa, o que impediu o acesso das equipes ao local até a manhã de quarta-feira. O corpo foi encontrado sem vida na região da queda.

