Alpinista nepalês bate recorde ao escalar o Everest pela 27ª vez

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa alcançou nesta quarta-feira (17) o topo do Monte Everest pela 27ª vez, o que representa o recorde de escaladas à maior montanha do mundo.

"Ele alcançou com sucesso o cume esta manhã ao guiar um alpinista vietnamita", declarou à AFP Mingma Sherpa, da empresa Seven Summit Treks.

Mas a temporada começou de maneira trágica no Everest em 2023, com o desaparecimento de três alpinistas nepaleses em abril e o desaparecimento de um americano no início de maio. E nesta quarta-feira, um alpinista moldavo de 46 anos morreu na montanha.

O Nepal tem oito das 10 maiores montanhas do mundo, incluindo o Everest, de 8.849 metros do Everest de altura. O país recebe centenas de alpinistas durante a temporada de escalada na primavera (hemisfério norte, outono no Brasil), quando a temperatura é quente e os ventos têm menos intensidade.

Também nesta quarta-feira, o guia britânico Kenton Cool chegou ao cume do Everest pela 17ª vez, ampliando seu recorde de maior número de escaladas ao monte para um não nepalês.

Kami Rita Sherpa, 53 anos, bateu o recorde pela primeira vez em 2018, quando escalou o Everest pela 22ª vez.

Porém, no domingo passado, o alpinista Pasang Dawa Sherpa, 46 anos, igualou sua marca anterior com 26 escaladas até o topo da montanha.

- "O homem do Everest" -

Conhecido como "o homem do Everest", Sherpa nasceu em 1970 em Thame, um vilarejo do Himalaia que é berço de vários alpinistas de grande sucesso.

Ele cresceu no vale do Himalaia observando seu pai e o irmão trabalhando em expedições como guias de montanha, antes de seguir seus passos.

Com mais de duas décadas como guia, Kami Rita Sherpa escalou pela primeira vez os 8.849 metros do Everest em 1994, quando trabalhava para uma expedição comercial.

Desde então, ele escalou a montanha quase todos os anos, geralmente liderando a primeira equipe que fixa as cordas para abrir o caminho até o topo do planeta.

"Os recordes não foram atingidos com a intenção de fazê-los, mas como parte do meu trabalho como guia", declarou Sherpa à AFP em abril, quando seguia para o acampamento base.

As autoridades do país emitiram este ano 478 autorizações para alpinistas estrangeiros, com uma tarifa de 11.000 dólares (54.00 reais). O custo total para escalar o Everest oscila entre 45.000 e 200.000 dólares (221.000 e 982.000 reais).

Como a maioria precisa de um guia local, especialistas calculam que mais de 900 pessoas, um recorde, tentarão escalar o topo do mundo nesta temporada, que vai até o início de junho.

A indústria do alpinismo no Himalaia é baseada na experiência dos guias, geralmente nascidos nos vales do Everest.

O grupo paga um preço elevado por acompanhar centenas de aventureiros todos os anos ao "Topo do Mundo". Um terço dos mortos no Everest são alpinistas nepaleses.

