O principal tribunal de Hong Kong decidiu nesta quinta-feira a favor de três organizadores de uma vigília em homenagem às vítimas da repressão na Praça da Paz Celestial, anulando suas condenações por se recusarem a fornecer informações à polícia de segurança nacional.

A decisão representou um revés para o governo, que tem reprimido a dissidência utilizando os amplos poderes concedidos pela lei de segurança nacional imposta pela China, após as grandes manifestações pró-democracia de 2019.

A lei pode ser usada para exigir informações de supostos "agentes estrangeiros", e as autoridades recorreram a esse poder em 2021 contra a agora dissolvida Aliança de Hong Kong, que organizava vigílias anuais para lembrar a repressão na Praça da Paz Celestial, em Pequim, em 1989, antes de esses protestos serem proibidos.



Três líderes do grupo, Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan e Tsui Hon-kwong, foram condenados a quatro meses e meio de prisão, cada um, por se recusarem a fornecer as informações solicitadas.

No entanto, o colegiado de cinco juízes decidiu nesta quinta-feira a favor dos réus, afirmando que a acusação "impossibilitou que tivessem um julgamento justo".

- A corte permite, por unanimidade, os recursos - declarou o presidente do tribunal, Andrew Cheung.

Tang, que já havia cumprido sua pena de prisão, afirmou que a decisão representa uma reabilitação para seu grupo e pediu que a população não se esqueça das vítimas da repressão em Tiananmen.

- Isso é extremamente gratificante para aqueles que apoiam a Aliança e seus voluntários - disse ele a jornalistas.

Os promotores alegaram que a lei de segurança nacional obriga a entrega das informações sempre que a polícia "acreditar razoavelmente" que se tratam de agentes estrangeiros, sem necessidade de comprovar isso em tribunal.

No entanto, os juízes consideraram essa uma interpretação equivocada da lei e determinaram que as autoridades deveriam provar que a Aliança era, de fato, um agente estrangeiro antes de exigir as informações. "Não houve qualquer tentativa de apresentar tais provas", escreveram.

