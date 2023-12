Alta da Covid-19: saiba onde você pode tomar vacina bivalente e demais doses em Pernambuco

A- A+

Pernambuco registrou um aumento de quase 800% nos casos de Covid-19 entre os últimos dias de outubro e os primeiros de dezembro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), na semana de 29 de outubro a 4 de novembro foram confirmados 44 casos no Estado. O total disparou para 776 casos na semana de 26 de novembro a 2 de dezembro.

Enquanto os casos apresentam tendência de aumento, a procura pela vacina bivalente é baixa no Estado. Desde que o imunizante que protege contra a cepa original e a variante ômicron do coronavírus ficou disponível, apenas 12,86% da população do Estado recebeu a dose.

O Portal Folha de Pernambuco questionou a prefeituras do Estado, responsáveis pela aplicação da vacina após receberem da Secretaria Estadual de Saúde, como, quando e onde a população pode receber as doses. Confira:

Recife

Segundo a Prefeitura do Recife, atualmente o município possui locais de vacinação com e sem necessidade de agendamento. Entre os pontos sem agendamento, há quatro shoppings e policlínicas e unidades de saúde como USF, policlínicas e Upinhas da rede municipal.

Nos shoppings Recife (Boa Viagem), RioMar (Pina) e Tacaruna (Santo Amaro), os postos funcionam de segunda-feira a sábado das 9h às 19h e aos domingos das 12h às 19h. No Boa Vista (Boa Vista), o horário é de segunda-feira a sábado das 9h às 19h e aos domingos das 11h às 19h.

No site Minha Vacina, é possível conferir quais são e agendar nos locais que demandam marcação para o recebimento da dose.

Pessoas que se encontram acamadas ou hospitalizadas por mais de 30 dias sem previsão de alta devem fazer menção no momento do cadastro e aguardar o atendimento de uma equipe volante da Secretaria de Saúde em casa.

Jaboatão dos Guararapes

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão informou que a vacinação bivalente contra a Covid é feita em todas as unidades de saúde da atenção básica e especializada do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h. Não precisa fazer agendamento.

A localização das unidades de saúde pode ser consultada no site deolhonaconsulta.jaboatao.pe.gov.br ou pelo aplicativo De Olho na Consulta.

Olinda

Em Olinda, a vacinação está disponível em todas as unidades de saúde e policlínicas do município e no Shopping Patteo. As unidades de saúde e policlínicas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O posto do shopping funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h. Não é preciso agendamento.

