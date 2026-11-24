Alta da Nvidia pode ser muito lucrativa para Trump, diz imprensa
Valorização das ações da empresa de tecnologia pode ter aumentado em até 15 milhões de dólares
A espetacular valorização das ações da Nvidia, após o retorno de Jensen Huang ao cargo de diretor-executivo, pode ter aumentado em até 15 milhões de dólares (R$ 89,5 milhões) o valor das participações que Donald Trump detém na gigante de tecnologia, segundo cálculos do Financial Times.
O jornal econômico britânico baseou sua estimativa nas últimas declarações financeiras apresentadas pelo presidente dos Estados Unidos à autoridade federal encarregada de zelar pelo cumprimento das normas éticas no âmbito do Poder Executivo.
Segundo a mais recente das declarações, com data de 5 de novembro, Trump poderia ter até 370.000 ações da Nvidia em 30 de setembro, aponta o Financial Times.
A ABC News, que se baseou em outros documentos semelhantes, não especificou a quantidade exata de ações que o mandatário possuía, mas afirmou que a participação de Trump na Nvidia valia pelo menos 12 milhões de dólares (R$ 71,6 milhões) no final de 2025.
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A emissora americana também observou que a carteira de investimentos de Trump registrou, nos últimos meses, dezenas de compras e vendas de ações da Nvidia. Segundo a Casa Branca, essa carteira é gerida por instituições financeiras independentes.
A ação da Nvidia estava cotada a 228,38 dólares (R$ 1.363) no fechamento de Wall Street, em 30 de setembro.
No entanto, o valor do ativo despencou nas semanas seguintes, na esteira de um escândalo que envolveu acusações de adultério, suposta espionagem e evasão de controles de exportação, o que resultou na renúncia de Huang em 12 de novembro.
O anúncio surpresa, feito na segunda-feira, sobre o retorno de Huang, uma medida que Trump apoiou publicamente, impulsionou uma forte recuperação da ação, que valorizou mais de 30% durante o pregão e fechou cotada a 165,05 dólares (R$ 985,38) em Wall Street.
As últimas declarações financeiras disponíveis, que detalham os ativos na Bolsa do presidente americano, cobrem apenas o período até o final de setembro e não trazem valores exatos das transações realizadas, mas sim amplas faixas de valores.
Portanto, os documentos não permitem identificar as operações que possam ter ocorrido desde então.
Para calcular o valor máximo das participações de Trump, o Financial Times partiu do pressuposto de que as compras foram sempre realizadas no limite superior das faixas declaradas, e as vendas, no limite inferior.