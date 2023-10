Mudança no sentido das pontes Maurício de Nassau e Buarque de Macedo tem boa aceitação de condutores

A- A+

Para minimizar os impactos da interdição da Ponte Giratória, na área central da capital pernambucana, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) alterou o sentido do trânsito das pontes Maurício de Nassau e Buarque de Macedo, na região central da capital pernambucana.



Com a mudança, agora o sentido do tráfego na ponte Maurício de Nassau é do bairro de Santo Antônio em direção ao Bairro do Recife.



Já a Ponte Buarque de Macedo está com o sentido inverso, saindo do Bairro do Recife rumo a Santo Antônio.



Nesta segunda-feira (30), primeiro dia útil após a alteração, o trânsito amanheceu complicado nos dois locais. Agentes da CTTU orientavam os condutores nos cruzamentos das vias e pontes.



As mudanças também alteraram os itinerários dos ônibus - confira.

Segundo o gerente comercial Aroldo Oliveira, que ia para o Bairro do Recife, a alteração de sentidos ajudou a sanar parte dos problemas de trânsito durante este momento da obra.



“Ajudou muito. Eu estou vindo do Cais José Estelita. A virada aqui [à direita, indo para o Marco Zero], na ponte melhorou bastante. As obras causam transtornos, mas são necessárias”, alegou.

Para o professor de Geografia Fábio Soares, a mudança prejudica quem precisa, como ele, optar por transporte público.



“Eu vim saber disso hoje. É complicado porque alguns ônibus que passam no Cais José Estelita estão fazendo o trajeto diferente do habitual. A gente está gastando muito tempo sem necessidade, por causa das retenções de trânsito. Isso deveria ter sido divulgado há dias”, desabafou.



Segundo o entregador de merendas Eduardo Deivid, a situação está melhor do que na semana passada. “O fluxo estava caótico na semana passada. Agora dá para chegar no destino”, disse ele, que seguia para Olinda.

