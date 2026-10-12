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Mundo Alto dirigente houthi ameaça com resposta 'rápida e dolorosa' se os EUA intervirem Ele também alertou "todos os funcionários e trabalhadores de instalações petrolíferas e aeroportos sauditas para que se mantenham afastados desses locais, pois eles se tornaram alvos legítimos"

Um alto dirigente houthi alertou os Estados Unidos, nesta segunda-feira (12), de que receberão uma "resposta rápida e dolorosa" caso entrem na guerra do Iêmen, depois que a Arábia Saudita aparentemente solicitou ajuda americana para enfrentar o movimento pró-Irã.

"Se os Estados Unidos se envolverem na agressão contra o Iêmen, não hesitaremos em responder; haverá, na verdade, uma resposta rápida e dolorosa contra os Estados Unidos e todos os seus interesses na região", declarou à AFP Mohamed Al Bukhaiti, membro do escritório político houthi.



Ele também alertou "todos os funcionários e trabalhadores de instalações petrolíferas e aeroportos sauditas para que se mantenham afastados desses locais, pois eles se tornaram alvos legítimos".



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