MUNDO Alto-falante de trem é adulterado e reproduz saudações nazistas na Áustria Casos parecidos aconteceram outras duas vezes nas últimas semanas, segundo a concessionária OeBB, que administra as composições do país; duas pessoas são apontadas como suspeitas

Os alto-falantes de um trem intermunicipal austríaco reproduziram um discurso do ditador Adolf Hitler e saudações nazistas durante uma viagem neste domingo. Segundo os representantes da concessionária OeBB, outros incidentes parecidos tem acontecido nas últimas semanas. Nesta segunda-feira, a empresa anunciou que duas pessoas foram denunciadas como possíveis responsáveis pela adulteração do conteúdo veiculado nos trens.

No lugar dos anúncios normais das composições, o que se ouviu, além do discurso do ditador, foi uma multidão gritando “Heil Hitler” e “Sieg Heil” pelo sistema de áudio. Um dos passageiros contou à rede BBC que todos ficaram “completamente chocados” com a situação.

O parlamentar David Stoegmueller, do Partido Verde, disse que a fala do nazista foi reproduzida um pouco antes do trem chegar a Viena.

— Ouvimos dois episódios. Primeiro houve 30 segundos de um discurso de Hitler e depois ouvi 'Sieg Heil' — contou Stoegmueller à BBC, afirmando que a tripulação não conseguia interromper a gravação: — Um membro da tripulação estava realmente chateado — explica.



Stoegmueller também conta que, segundo um e-mail recebido por ele após o incidente, havia uma senhora sobrevivente de um campo de concentração na composição.

— Ela estava chorando — diz o parlamentar.

Duas pessoas denunciadas

A operadora ferroviária austríaca OeBB afirmou que denunciou as duas pessoas que supostamente adulteraram o sistema de alto-falantes do trem.

Dois outros trens foram manipulados na semana passada para transmitir uma “mistura confusa e sem sentido” de canções infantis e propagandas antigas, disse o porta-voz da OeBB, Bernhard Rieder.

Todos os três incidentes ocorreram quando os trens OeBB estavam passando pela mesma área entre a cidade de Sankt Pölten, no leste, e sua capital, Viena, acrescentou Rieder.

Os dois suspeitos foram denunciados à polícia no domingo, após serem identificados graças às gravações de segurança do trem. A OeBB se recusou a fornecer sua identidade, mas confirmou que não são funcionários.

Ambos são acusados de obter uma chave genérica e comum na Europa para acessar a estação de interfone do trem e fazer as gravações.

A Áustria, que foi “anexada” pelos nazistas ao Terceiro Reich em 1938, tem leis muito rígidas contra a negação do Holocausto e atividades pró-nazistas, embora crimes desse tipo não sejam incomuns.

