A- A+

GUERRA Alto funcionário do Pentágono atribui morte de Khamenei a Israel As operações ordenadas por Donald Trump se concentram em reduzir "a capacidade da República Islâmica" de atacar alvos americanos

Um alto funcionário do Pentágono atribuiu nesta terça-feira (3) a Israel a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, e reiterou que o objetivo dos Estados Unidos é restringir a capacidade militar do Irã.

Elbridge Colby, subsecretário de Política de Defesa, compareceu perante a Comissão de Forças Armadas do Senado, em audiência realizada no Capitólio sobre os ataques de sábado conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, nos quais Khamenei morreu.

As operações ordenadas por Donald Trump se concentram em reduzir "a capacidade da República Islâmica" de atacar alvos americanos, em particular suas bases no Oriente Médio, mas também seus aliados na região.

O objetivo prioritário foi reduzir "as forças de mísseis" do Irã, que, segundo o subsecretário, "haviam crescido de maneira significativa e representavam uma ameaça", além de enfraquecer sua Marinha.

O senador Jack Reed, principal democrata na comissão de Forças Armadas, perguntou em seguida por que "o primeiro objetivo desta campanha havia sido o ataque e a morte de Khamenei e dos principais dirigentes do regime".

Colby respondeu: "São operações israelenses".

Donald Trump sugeriu no sábado que os Estados Unidos não pretendiam promover uma mudança de regime no Irã, mas o presidente americano instou os iranianos a se levantarem após a morte do aiatolá Khamenei.

Veja também