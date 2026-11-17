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Internacional Alto funcionário do Pentágono critica ataques da Ucrânia de longo alcance contra a Rússia As declarações ocorreram depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionar a Ucrânia para que parasse de atacar as refinarias de petróleo russas

O subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, Elbridge Colby, criticou, nesta terça-feira (17), diante dos aliados da Ucrânia reunidos na sede da Otan em Bruxelas, os bombardeios de longo alcance em território russo e considerou que eles poderiam provocar uma "escalada" do conflito.

"Esses bombardeios, em particular os que têm como alvo infraestruturas civis como a Wildberries", líder do comércio on-line na Rússia, cujos depósitos costumam estar na mira da Ucrânia, "provavelmente reforçaram a determinação da opinião pública russa e a disposição do Kremlin de ampliar o conflito", declarou durante uma reunião do Grupo de Contato sobre a Ucrânia, que engloba cerca de quarenta países.

"Nossa avaliação é que esses ataques não foram eficazes para pôr fim à guerra, nem contribuem para frear os avanços russos na linha de frente", acrescentou.

Colby sustentou que o apoio à Ucrânia deveria se concentrar em reforçar a linha de frente, onde as forças ucranianas chegaram inclusive a fazer a Rússia recuar em algumas zonas, bem como em ataques de "alcance médio" contra as linhas de abastecimento de Moscou.

As declarações ocorreram depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionar a Ucrânia para que parasse de atacar as refinarias de petróleo russas.

O ministro ucraniano da Defesa, Yevgueniy Khmara, afirmou que Kiev tem o direito de se defender como quiser e advertiu Moscou que responderá "dez vezes" aos ataques do Kremlin.

Seu homólogo alemão, Boris Pistorius, considerou, por sua vez, que é "bastante estúpido" criticar os bombardeios da Ucrânia contra a Rússia. "Em vez de criticar isso, deveríamos criticar e falar sobre os bombardeios terroristas, noite e dia, contra as infraestruturas de energia, água e aquecimento na Ucrânia", ressaltou.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, por sua vez, pediu a seus aliados que forneçam mísseis americanos Patriot e outros sistemas de defesa antiaérea de que seu país precisa com urgência, e instou Washington a não atrasar as entregas.

"A Ucrânia precisa de interceptores Patriot e Iris-T provenientes dos estoques que vocês já possuem neste momento", declarou Zelensky por videoconferência durante a reunião de aliados da Ucrânia na sede da Otan em Bruxelas.

"E peço aos Estados Unidos, por favor, que não atrasem essas entregas", afirmou.

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