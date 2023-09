A- A+

RECIFE Alto José do Pinho recebe desfile de banda e fanfarras de escolas do Recife neste domingo (10) Escolas estaduais e municipais do Recife se apresentam no encontro, além da Orquestra do Centro Social Dom João Costa

Como homenagem ao dia 7 de Setembro, quando é comemorado o Dia da Independência do Brasil, o bairro Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife, recebe, neste domingo (10), a partir das 15h, a primeira edição do desfile de bandas e fanfarras "A Cidade que queremos".

O evento será formado por apresentações artísticas de bandas e fanfarras de escolas estaduais e municipais que foram convidas pela organização, além da Orquestra do Centro Social Dom João Costa.

A concentração para o desfile acontecerá no Clube Bonsucesso. A partir daí, o grupo fará um percurso de 1 km pelas principais ruas do Alto José do Pinho até a Praça 4 de Outubro, onde serão realizadas as apresentações.

O evento é organizado pelo Grupo Amigos do Alto com apoio da Secretaria de educação, Prefeitura do Recife e do Núcleo de Atividades Culturais (NAC).

