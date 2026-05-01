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Mundo Alto magistrado da Bolívia é morto a tiros O funcionário judicial morreu antes de chegar ao hospital. Seu corpo apresentava quatro ferimentos a bala, segundo o Ministério Público

Um alto magistrado da Bolívia foi assassinado a tiros por sicários na cidade de Santa Cruz, no leste do país, quando estava dentro de um táxi, informou, nesta sexta-feira (1º), a polícia, que determinou o reforço da segurança de outras 13 autoridades judiciais de alto escalão.

O crime, cujas razões estão sendo investigadas, ocorreu na noite de quinta-feira e a vítima foi identificada como Víctor Hugo Claure, juiz do Tribunal Agroambiental, a mais alta instância de justiça ambiental e agrária.

"Ontem ocorreu um fato lamentável, o assassinato de um magistrado", disse David Gómez, comandante da polícia de Santa Cruz, em coletiva de imprensa.

Uma moto com dois indivíduos se aproximou do veículo onde estava a autoridade e um deles atirou, detalhou.

O funcionário judicial morreu antes de chegar ao hospital. Seu corpo apresentava quatro ferimentos a bala, segundo o Ministério Público.

Embora os fatos estejam em investigação, Gómez apontou como hipótese para a causa do crime "um problema de terras". "Ele teria emitido algum tipo de resolução referente à posse ou ao aproveitamento de algumas terras (...) no leste boliviano", declarou.

Segundo a polícia, autoridades judiciais de alto escalão de diferentes departamentos, entre elas Claure, haviam se reunido na quinta-feira em Santa Cruz.

"Neste momento, temos 13 magistrados que estão com segurança" policial para seus deslocamentos ao aeroporto e nos locais em que permanecerem, disse o comandante de polícia.

Por sua vez, o promotor da cidade, Alberto Zeballos, declarou que já há imagens do ocorrido e depoimentos das testemunhas que estavam dentro do táxi.

O presidente Rodrigo Paz expressou sua "solidariedade" à família do magistrado e instou a população a não especular, em uma declaração à imprensa.

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