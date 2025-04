Alto oficial militar russo morre em explosão de carro na região de Moscou, diz jornal

A- A+

Um alto oficial do exército russo morreu após a explosão de um carro na cidade de Balashikha, localizada na região de Moscou. De acordo com o portal russo Mash, a vítima seria Yaroslav Moskalik, que ocupava o cargo de vice-chefe da Direção de Operações do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia.

Anton Gerashchenko, ex-vice-ministro do Interior da Ucrânia, mencionou canais russos no Telegram ao afirmar que o morto era o major-general Moskalik, de 59 anos.

“Yaroslav Moskalik, vice-chefe da Direção Principal de Operações do Estado-Maior das Forças Armadas, foi morto em decorrência de uma explosão” na cidade de Balashikha, declarou o Comitê de Investigação, órgão responsável por apurar crimes graves, acrescentando que foi aberta uma investigação por homicídio.

A explosão teria ocorrido na avenida Nesterova, em Balashikha, no oblast de Moscou. O site russo Baza, conhecido por ter fontes entre os órgãos de segurança do país, informou que o artefato explosivo havia sido colocado em um carro estacionado e foi detonado à distância no momento em que o oficial, morador da região, passava pelo local.

Imagens capturadas por câmeras e divulgadas nas redes sociais mostram uma explosão intensa destruindo um Volkswagen Golf por volta das 10h40 da manhã, no horário local. Segundo relatos, o impacto teria lançado o general a vários metros de distância.

Moskalik já havia representado o Estado-Maior russo em negociações com a Ucrânia realizadas em Paris, em 2015, após a anexação da Crimeia no ano anterior.

