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palestina Alto representante do 'Conselho da Paz' de Trump pede desarmamento 'sem demora' do Hamas "Peço aos membros do Conselho que utilizem todos os meios à sua disposição para instar o Hamas e todas as facções palestinas a aceitarem" um desarmamento "sem demora", declarou o diplomata búlgaro Nickolay Mladenov

O alto representante para Gaza do "Conselho da Paz" criada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou nesta terça-feira (24) os países membros do Conselho de Segurança da ONU a pressionar o Hamas para que aceite entregar as armas.

"Peço aos membros do Conselho que utilizem todos os meios à sua disposição para instar o Hamas e todas as facções palestinas a aceitarem" um desarmamento "sem demora", declarou o diplomata búlgaro Nickolay Mladenov.

"A cada hora, a cada dia que se perde, há um custo humano e o processo rumo a uma paz crível e duradoura é ainda mais corroído", acrescentou.

O cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025 entre Israel e o Hamas permitiu um alívio relativo dos combates em Gaza após dois anos de guerra, embora os bombardeios israelenses continuem causando mortes.

A segunda fase do plano prevê a entrega das armas pelo movimento islamista, a retirada progressiva do exército israelense e o envio de uma Força Internacional de Estabilização ao território.

No entanto, o Hamas rejeita qualquer desarmamento nas condições propostas por Israel.

"O abandono das armas por parte dos grupos armados representaria uma ruptura decisiva com os ciclos de violência que têm definido a vida em Gaza durante décadas", afirmou Mladenov.

Durante essa reunião do Conselho de Segurança dedicada à questão palestina, o coordenador especial adjunto da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Ramiz Alakbarov, classificou como "profundamente alarmante" o "aumento do nível de violência na Cisjordânia".

"Estou particularmente preocupado com a multiplicação e a intensificação dos ataques de colonos que, em algumas ocasiões realizados perto de — e até com o apoio de — forças de segurança israelenses, contribuem para o deslocamento de comunidades palestinas", disse Alakbarov.

Uma posição respaldada, antes da reunião, por um grupo de nove países presentes no Conselho de Segurança, que considerou "inaceitáveis" os "ataques contínuos e cada vez mais violentos de colonos israelenses contra a população civil palestina".

Esse grupo de países é formado por Bahrein, Dinamarca, França, Grécia, Letônia, Paquistão, Somália e Reino Unido.

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