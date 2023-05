A- A+

USO ILEGAL Alucinógeno: como age no corpo o veneno de sapo proibido no Brasil usado em rituais xamânicos Substância é considerada ilegal por conter psicotrópicos e está na mesma lista da Anvisa que proíbe outras drogas, como o LSD, o MDMA (ecstasy) e a psilocibina

O veneno do sapo Bufo alvarius, também conhecido como Sapo do Rio Colorado, está sendo ilegalmente usado no Brasil em rituais xamânicos. Por ter efeitos alucinógenos, a substância não pode ser utilizada no país nem mesmo em cerimônias religiosas.



Pessoas que foram submetidas a sessões realizadas pelo Instituto Xamanismo Sete Raios estão relatando efeitos colaterais como crises de pânico e de ansiedade, surtos psicóticos, problemas respiratórios e pensamentos suicidas.

Os participantes alegam que na época em que participaram do ritual não sabiam que o veneno do sapo seria usado e nem que a substância era ilegal no Brasil.

Em abril, a Polícia Civil de Goiás apreendeu aproximadamente 12 gramas do veneno, que seria utilizado por um líder religioso em rituais no estado do Centro-Oeste.

O veneno do sapo é considerado uma droga ilegal por conter o psicotrópico 5-MeO-DMT, ou 5-Metoxi-N,N-Dimetiltriptamina, que faz parte da lista F2 de substâncias sujeitas ao controle especial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). É a mesma lista em que se enquadram outras drogas, como o LSD, o MDMA (ecstasy) e a psilocibina.



Considerado um dos mais potentes alucinógenos do mundo, e muito utilizado em cerimônias espirituais, a substância é obtida por meio do animal que habita o Noroeste do México e o Sudoeste dos EUA, ou seja, que não é comum no Brasil.

O veneno do sapo é extraído e, após passar por um processo de secagem, se cristaliza, e, ao ser inalado em pequenas quantidades, causa forte alucinação. O efeito dura por aproximadamente uma hora.

Em um estudo publicado no ano passado na revista científica Journal of Neurochemistry, liderado por pesquisadores da Universidade Maastricht, na Holanda, cientistas descrevem a forma como o 5-MeO-DMT interage no organismo.

Eles explicam que a substância se liga a dois receptores serotoninérgicos, o 5-HT1A e o 5-HT2A, no Sistema Nervoso Central (SNC). A serotonina é um neurotransmissor muito ligado ao humor e à sensação de bem-estar, por isso a sua ativação proporciona os efeitos alucinógenos.

Os cientistas escrevem que “os efeitos subjetivos após a administração de 5-MeO-DMT incluem distorções na percepção auditiva e temporal, amplificação de estados emocionais e sentimentos de dissolução do ego que geralmente são de curta duração, dependendo da via de administração”.

O potencial tem levado o veneno, assim como outras substâncias psicoativas, como a psilocibina, a ser estudado para o tratamento de transtornos de saúde mental, como a depressão e a ansiedade.

Porém, embora trabalhos iniciais mostrem resultados promissores, ainda não há estudos conclusivos sobre o uso clínico da substância. Além disso, seu consumo, e venda, permanecem ilegais em países como Estados Unidos e Brasil por trazer uma série de riscos ao usuário.

— É uma experiência tão intensa que, na maioria das vezes, fazer isso em uma festa não é seguro. Não é uma droga recreativa. Se as pessoas receberem uma dose muito alta, elas podem "desaparecer" e se desassociar de sua mente e corpo — disse Alan K. Davis, psicólogo clínico e professor assistente na Unidade de Pesquisa Psicodélica da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, ao portal AddictionCenter.

O uso do veneno do sapo pode causar:

ataques de pânico

paranóia

problemas respiratórios

problemas cardiovasculares, como uma parada cardiorrespiratória

convulsões

morte

