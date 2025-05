A- A+

ESTADOS UNIDOS Aluguel de galinhas se populariza nos EUA devido ao aumento dos preços dos ovos No pico da crise, os americanos chegaram a pagar mais de dez dólares (cerca de 56 reais, na cotação atual) por uma dúzia de ovos

Frustrada pelo aumento do preço dos ovos e o racionamento nos supermercados, Yong-mi Kim decidiu que era hora de alugar suas próprias galinhas.

Uma crise de gripe aviária nos Estados Unidos fez o custo dos ovos disparar nos últimos meses. Enquanto muitos escolheram criar seus próprios animais, essa professora universitária que vive na comunidade La Crescenta, na Califórnia, preferiu alugá-los.

"Quero tentar isso e ver se gosto ou não", comenta. "Conheço pessoas que têm galinhas em casa, mas elas dão muito trabalho. Eles tiveram que adaptar o jardim". "Acho que alugar uma galinha é um bom começo".

O aluguel de galinhas começou a ganhar força nos Estados Unidos há mais de uma década, quando Jenn e Phil Tompkins criaram o projeto "Alugue a galinha", na Pensilvânia.

O serviço se expandiu para cerca de 40 cidades pelos agricultores. E ganhou ainda mais popularidade nos últimos meses.

"Desde a pandemia temos visto mais interesse do que o normal, mas ele foi especialmente maior neste ano. Eu diria que de três a quatro vezes mais do que vimos na mesma época do ano passado", Victoria Lee, que atende a região de Los Angeles em sua fazenda na comunidade da Agua Dolce, disse à AFP.

No pico da crise, os americanos chegaram a pagar mais de dez dólares (cerca de 56 reais, na cotação atual) por uma dúzia de ovos, o que, dependendo da cidade, costumava custar entre três a cinco dólares.

Os supermercados começaram a racionar as embalagens cartonadas, e a questão se infiltrou na campanha presidencial de 2024, quando Donald Trump prometeu reduzir o custo dos alimentos, incluindo os ovos, assim que assumisse o cargo.

Mas o republicano é o atual presidente e o produto segue em alta.

Em março do ano passado, os preços dos ovos subiram 1,2% em comparação ao mês anterior e ficaram 60,4% mais caros, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

Embora criar galinhas em casa não seja mais barato do que comprar ovos no mercado, Lee explica que isso melhora a qualidade.

"Quando os ovos chegam à loja, eles têm, em média, de 48 a 60 dias. Com o passar do tempo, a proteína dos ovos começa a se decompor", afirma.

Por outro lado, os ovos de jardim duram o tempo que seus donos levam para coletá-los.

Galinheiro móvel

"Alugue a galinha" oferece diferentes pacotes que, dependendo da localização e do número de galinhas, variam de cerca de 500 a 1.000 dólares (cerca de 2.800 a 5.600 reais, na cotação atual) por seis meses.

O aluguel inclui as aves, comida, bebedouros e comedouros, um guia sobre como cuidar das galinhas e o elemento-chave da proposta: o galinheiro móvel.

É uma espécie de mini casa com pátio, totalmente fechada por grades e transportável, com rodas na parte inferior.

Isso protege os animais de predadores e, por ser portátil, garante que as aves vivam em um ambiente natural sem precisar de muito espaço.

"Todos os dias, os clientes levantam o galinheiro e o movem para outro local, para que as galinhas tenham acesso a grama fresca diariamente em um ciclo de sete dias", explica Lee.

"Então eles têm a experiência de estar em um pasto aberto, com novos estímulos, novos insetos para procurar, nova grama para cavar, mas em um ambiente seguro".

A praticidade do galinheiro é o que torna seu aluguel atraente para pessoas como Kim. A professora, de 52 anos, recebeu as galinhas em sua casa com grande entusiasmo.

"Ovos grátis!", ela exclamou quando Lee chegou em sua casa para entregar o kit, que incluía uma dúzia de ovos frescos postos pelos animais na última semana.

Um cliente com duas galinhas, pode esperar até 14 ovos por semana, explica Lee.

Kim, cujo filho é atleta e consome ovos com frequência, afirma que, embora a crise de abastecimento tenha sido o que a levou a alugar as galinhas, "é algo mais profundo do que isso".

"Queria aprender (isso) como um modo de vida e também comparar o sabor dos ovos".

Como você vai cozinhar os primeiros ovos?

"Frito com pão".

