Aluna ameaça professora com uma faca na França

Uma estudante de 12 anos ameaçou sua professora com uma faca em uma escola no noroeste da França nesta quarta-feira (13), o mais recente de um crescente número de incidentes que elevaram as tensões no sistema educacional francês.

O Ministério Público informou que abriu uma investigação criminal sobre a ocorrência, que não deixou feridos, na cidade de Rennes.

"Nesta manhã, uma aluna ameaçou uma professora com uma faca durante uma aula. Os alunos, chocados, foram levados imediatamente para um local seguro", afirmou a autoridade educacional em um comunicado.

A jovem, que nasceu em 2011, "veio para a aula armada com uma grande faca, com a intenção aparente de matar sua professora de Inglês", declarou o prefeito de Rennes, Philippe Astruc.

"Durante a aula, em sala, brandiu a faca contra a vítima, que fugiu correndo" antes de ser "desarmada pelos funcionários do estabelecimento" da escola de ensino médio de Hautes Ourmes, acrescentou.

"Sou consciente do trauma que esta agressão representa para ela [a professora] e para toda a comunidade educacional", garantiu o ministro da Educação, Gabriel Attal, em declarações transmitidas à AFP.

A tensão aumentou nas escolas francesas diante da guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas.

Em outubro, um islamista radical matou a facadas seu ex-professor, Dominique Bernard, na cidade de Arras (norte).

Na semana passada, um tribunal francês condenou seis adolescentes por seu envolvimento no assassinato do professor Samuel Paty, em 2020, por um jovem jihadista, perto do centro onde lecionava, a noroeste de Paris.

