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Talento Aluna da Orquestra Criança Cidadã é selecionada para intercâmbio no Canadá Estudante foi selecionada para participar do Programa Recife no Mundo e vai embarcar para uma experiência no exterior

O talento, a disciplina e os sonhos cultivados da estudante Kaila Sofia Menezes Tavares, de 13 anos, ganharam novas asas.



A menina, que é aluna da Orquestra Criança Cidadã, foi selecionada para participar do Programa Recife no Mundo, iniciativa da prefeitura do Recife que levará estudantes da rede municipal para uma experiência de intercâmbio em Toronto, no Canadá, em julho deste ano.

Aluna e monitora de matemática da sua turma na Escola Municipal Padre Antônio Henrique, além de estudante de violino da Orquestra Criança Cidadã, onde atua na orquestra infantojuvenil, Kaila agora carrega na bagagem muito mais do que a expectativa de conhecer outro país por um período de quatro semanas.

“Estou muito feliz, porque vinha estudando muito. Vou fazer um curso intensivo de inglês no Canadá, e isso me deixa bastante motivada e orgulhosa do meu desempenho”, disse.

Para chegar até essa conquista, Kaila participou de um curso complementar intensivo de língua inglesa no contraturno escolar.

Após uma nova seleção, os aprovados vão embarcar para uma experiência no exterior, na modalidade “Summer Camp”, em países parceiros, como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, este último que será o destino de Kaila.

A mãe da estudante, Tânia Celina, confessa que temeu que a filha não suportasse a rotina intensa de estudos.



“A gente sempre pensa no melhor para a filha. Fiquei preocupada no começo, mas está dando muito certo, e eu estou feliz. Não tenho palavras para expressar o quanto estou orgulhosa”, afirmou.

Para o coordenador pedagógico da Orquestra Criança Cidadã, Djalma Claudino, ver uma aluna conquistar uma oportunidade como o Programa Recife no Mundo é motivo de orgulho para todos que fazem a instituição.



“Essa conquista representa o poder transformador da educação e do incentivo aos sonhos dos nossos jovens. Temos certeza de que essa experiência em Toronto será marcante para a trajetória pessoal e acadêmica de Kaila”, destacou.

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