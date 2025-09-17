A- A+

EDUCAÇÃO Aluna de Surubim leva projeto sobre saúde mental a evento científico nos Emirados Árabes Erem Ana Faustina representa Pernambuco no Esi Milset Mundial, um dos principais encontros de ciência juvenil do planeta

A Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Ana Faustina, em Surubim, no Agreste de Pernambuco, será destaque internacional no Movimento Internacional para Atividades de Lazer em Ciência e Tecnologia (Esi Milset Mundial), que acontece entre 27 de setembro e 4 de outubro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A estudante Maria Júlia Silvestre e a professora Jane Lima vão apresentar o projeto “My Feelings – Conectando Emoções”, desenvolvido na escola após a pandemia para investigar como as relações interpessoais influenciam a saúde mental dos jovens.

A iniciativa começou em 2023, no Ciência Jovem, realizado no Recife, quando conquistou o segundo lugar na categoria de desenvolvimento tecnológico.

O resultado credenciou a equipe para a Milset Brasil, em Fortaleza, onde alcançou o terceiro lugar e a vaga para participar da edição internacional no Peru em 2024.

De lá, a pesquisa seguiu para Abu Dhabi, consolidando-se como uma das referências da ciência estudantil pernambucana. A viagem da delegação está marcada para 26 de setembro.

Segundo a professora Jane Lima, o trabalho reflete a realidade vivida dentro da escola pública.

“É uma emoção muito grande poder estar representando a nossa escola e nosso estado, com um estudo que foi aplicado no chão da escola pública, com relatos dos estudantes, sobre como foi vivenciar esse momento de pandemia. É uma sensação muito gratificante poder mostrar que Pernambuco tem ciência e que os estudantes estão preocupados em construir conhecimento”, afirmou.

A estudante Maria Júlia compartilha da expectativa.

“É uma satisfação imensa participar desse evento científico como estudante protagonista de uma rede pública estadual. A expectativa para a apresentação está lá no alto e a ansiedade a mil de poder participar e levar o nome da escola, num evento tão grandioso, numa cidade tão grande que tem uma cultura tão rica”, disse.

