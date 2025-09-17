Qua, 17 de Setembro

EDUCAÇÃO

Aluna de Surubim leva projeto sobre saúde mental a evento científico nos Emirados Árabes

Erem Ana Faustina representa Pernambuco no Esi Milset Mundial, um dos principais encontros de ciência juvenil do planeta

Iniciativa começou em 2023, no Ciência Jovem, realizado no RecifeIniciativa começou em 2023, no Ciência Jovem, realizado no Recife - Foto: Arquivo Pessoal

A Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Ana Faustina, em Surubim, no Agreste de Pernambuco, será destaque internacional no Movimento Internacional para Atividades de Lazer em Ciência e Tecnologia (Esi Milset Mundial), que acontece entre 27 de setembro e 4 de outubro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A estudante Maria Júlia Silvestre e a professora Jane Lima vão apresentar o projeto “My Feelings – Conectando Emoções”, desenvolvido na escola após a pandemia para investigar como as relações interpessoais influenciam a saúde mental dos jovens.

A iniciativa começou em 2023, no Ciência Jovem, realizado no Recife, quando conquistou o segundo lugar na categoria de desenvolvimento tecnológico.

O resultado credenciou a equipe para a Milset Brasil, em Fortaleza, onde alcançou o terceiro lugar e a vaga para participar da edição internacional no Peru em 2024.

De lá, a pesquisa seguiu para Abu Dhabi, consolidando-se como uma das referências da ciência estudantil pernambucana. A viagem da delegação está marcada para 26 de setembro.

Segundo a professora Jane Lima, o trabalho reflete a realidade vivida dentro da escola pública.

“É uma emoção muito grande poder estar representando a nossa escola e nosso estado, com um estudo que foi aplicado no chão da escola pública, com relatos dos estudantes, sobre como foi vivenciar esse momento de pandemia. É uma sensação muito gratificante poder mostrar que Pernambuco tem ciência e que os estudantes estão preocupados em construir conhecimento”, afirmou.

A estudante Maria Júlia compartilha da expectativa.

“É uma satisfação imensa participar desse evento científico como estudante protagonista de uma rede pública estadual. A expectativa para a apresentação está lá no alto e a ansiedade a mil de poder participar e levar o nome da escola, num evento tão grandioso, numa cidade tão grande que tem uma cultura tão rica”, disse.

Com informações da assessoria de imprensa
 

