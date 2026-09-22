Alunas de escola pública de Igarassu conquistam 2º lugar em feira científica no Paraguai
Maria Giulia e Willyane, de 15 anos, foram as únicas brasileiras premiadas na competição com projeto voltado ao monitoramento dos manguezais
As estudantes Maria Giulia Batista Farias Torres e Willyane Jessica Santos Lima, ambas de 15 anos, conquistaram o segundo lugar na Feria Departamental de Ciencia y Tecnología (FEDECYT), realizada em Villeta, no Paraguai.
Alunas do 9º ano do Centro de Educação Integral Fernando Henrique Lucena, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, elas foram as únicas brasileiras premiadas na competição, realizada na última quinta-feira (17).
Leia também
• Recife testa tecnologia de recompensa para quem se desloca a pé e de bicicleta na cidade
• SBPC abre inscrições para 8ª edição do Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher
• Brasil tem estratégia para ciência, tecnologia e inovação até 2034
O projeto apresentado pelas estudantes, intitulado “Gestão Sustentável dos Manguezais de Igarassu”, utiliza sensores e microcontroladores Arduino para monitorar parâmetros da qualidade da água, como o pH.
A pesquisa busca utilizar os dados coletados para acompanhar as condições dos manguezais e contribuir para a preservação do ecossistema.
Ao longo do trabalho, as estudantes realizaram testes e aprimoraram o protótipo com orientação da professora Alessandra Arcanjo e acompanhamento no laboratório 7.0 do Sistema de Ensino Dulino.
“Quando a gente começou, queria fazer algo que tivesse relação com a nossa realidade e que pudesse ajudar de alguma maneira. Ver que o nosso projeto cresceu e que representamos o Brasil nessa competição é uma emoção muito grande. Dá orgulho de tudo o que a gente construiu”, conta Giulia.
Histórico
A classificação para a competição internacional foi conquistada após uma sequência de etapas. Na Expoceti, feira regional, as estudantes ficaram em segundo lugar e receberam a credencial para participar da Febratec, competição de alcance nacional.
Na etapa nacional, o projeto conquistou o primeiro lugar e a medalha de ouro, resultado que garantiu a participação das adolescentes na FEDECYT, no Paraguai.
Com a segunda colocação na competição internacional, elas também asseguraram uma vaga na Feria de Ciências e Tecnologia do Equador, prevista para 2027.
“É difícil explicar o que a gente está sentindo. Foram muitos momentos de pesquisa, testes, erros e acertos. Saber que todo esse esforço nos trouxe até aqui e que vamos seguir levando o nome da nossa escola, de Igarassu e do Brasil é algo que vamos guardar para sempre”, diz Willyane.
Para Aline Guedes, monitora que acompanhou o desenvolvimento do projeto no laboratório 7.0, a experiência também contribuiu para que as estudantes ampliassem a confiança na própria capacidade de produzir ciência.
“É emocionante acompanhar o crescimento delas e perceber o quanto passaram a acreditar no próprio potencial. Elas olharam para o território onde vivem, identificaram uma questão importante e buscaram uma solução usando ciência e tecnologia. Agora, ver essas meninas representando o Brasil mostra a força que existe dentro da escola pública quando o estudante encontra incentivo e oportunidade”, afirmou Aline, monitora que acompanhou o desenvolvimento do projeto.
Além da premiação, as estudantes afirmam que esperam que a experiência incentive outros jovens a desenvolver projetos científicos dentro da própria escola.
“A gente quer que outros estudantes olhem para a nossa história e pensem: eu também posso. Porque a ciência pode começar com uma pergunta simples, dentro da escola, olhando para aquilo que está ao nosso redor”, encerrou Giulia.