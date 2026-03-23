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EDUCAÇÃO

Recife: alunas da rede estadual participam de workshop inclusivo sobre desenvolvimento profissional

Ação promovida pelo Plaza Shopping e pela rede Tech Woman tem foco em jovens mulheres de duas unidades de referência da Zona Norte da cidade

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Última ação do Plaza Shopping ao lado da rede Tech Woman ocorrida na Escola Silva Jardim, no bairro do MonteiroÚltima ação do Plaza Shopping ao lado da rede Tech Woman ocorrida na Escola Silva Jardim, no bairro do Monteiro - Foto: Divulgação

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O Plaza Shopping e a rede Tech Womam realizam, nesta quarta-feira (25), workshop inclusivo, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, para alunas do Ensino Médio de escolas de referência.

A ação será proposta na Escola Silva Jardim, das 9h30 às 10h30, no bairro do Monteiro, e na Escola José Vilela, das 13h30 às 14h30, no bairro do Parnamirim. O intuito é apresentar as possibilidades de carreiras dentro da área de tecnologia, além de incentivar informar jovens mulheres sobre maior empregabilidade e remuneração.

“Queremos destacar o Mês da Mulher de forma diferenciada, com informações que agregam, abrindo os olhos delas para um mercado tão promissor e que elas podem buscar conhecimento profissional a partir de insights valiosos em vídeos, rodas de conversa e possíveis conexões com especialistas que atuam na área de TI”, destaca a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza, Jakeline Soares.

O conteúdo será apresentado a partir do tema “Mulheres e Tecnologia: Inspiração e Possibilidades”, facilitado pela cofundadora do Tech Woman, Laís Xavier.

"Queremos estimulá-las a conhecer melhor o mercado e como esse meio pode ser uma porta de entrada para mudança de vida e independência que muitas desejam. Entendemos que precisamos de mais diversidade na área de tecnologia da informação", afirma.

Desde 2010, o Plaza Shopping realiza ações de Responsabilidade Socioambiental, reafirmando que o empreendimento assume seu compromisso socioambiental e desenvolve atividades e ações a partir dos seguintes eixos de atuação:

"Mulheres chegando nesses espaços podem mudar a realidade de altos cargos que são predominantemente ocupados por homens”, pontua Xavier.

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