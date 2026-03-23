A- A+

EDUCAÇÃO Recife: alunas da rede estadual participam de workshop inclusivo sobre desenvolvimento profissional Ação promovida pelo Plaza Shopping e pela rede Tech Woman tem foco em jovens mulheres de duas unidades de referência da Zona Norte da cidade

Leia também

• Nova Upae voltada a atendimentos oncológicos ampliará serviços especializados em Casa Amarela

• Fundaj e IBGE inauguram unidade da Casa Brasil nesta terça-feira (24)

• Prefeitura do Recife abre inscrições para 260 bolsas integrais no Prouni e Protec

O Plaza Shopping e a rede Tech Womam realizam, nesta quarta-feira (25), workshop inclusivo, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, para alunas do Ensino Médio de escolas de referência.

A ação será proposta na Escola Silva Jardim, das 9h30 às 10h30, no bairro do Monteiro, e na Escola José Vilela, das 13h30 às 14h30, no bairro do Parnamirim. O intuito é apresentar as possibilidades de carreiras dentro da área de tecnologia, além de incentivar informar jovens mulheres sobre maior empregabilidade e remuneração.

“Queremos destacar o Mês da Mulher de forma diferenciada, com informações que agregam, abrindo os olhos delas para um mercado tão promissor e que elas podem buscar conhecimento profissional a partir de insights valiosos em vídeos, rodas de conversa e possíveis conexões com especialistas que atuam na área de TI”, destaca a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza, Jakeline Soares.

O conteúdo será apresentado a partir do tema “Mulheres e Tecnologia: Inspiração e Possibilidades”, facilitado pela cofundadora do Tech Woman, Laís Xavier.

"Queremos estimulá-las a conhecer melhor o mercado e como esse meio pode ser uma porta de entrada para mudança de vida e independência que muitas desejam. Entendemos que precisamos de mais diversidade na área de tecnologia da informação", afirma.

Desde 2010, o Plaza Shopping realiza ações de Responsabilidade Socioambiental, reafirmando que o empreendimento assume seu compromisso socioambiental e desenvolve atividades e ações a partir dos seguintes eixos de atuação:

Educação e formação profissional;

voluntariado corporativo;

apoio a grupos e instituições;

incentivo a atitudes sustentáveis, com atividades focadas na conscientização do descarte correto do lixo, na reutilização dos resíduos sólidos urbanos e na melhoria da mobilidade;

coleta seletiva;

adoção de área verde;

e utilização de energia solar.

"Mulheres chegando nesses espaços podem mudar a realidade de altos cargos que são predominantemente ocupados por homens”, pontua Xavier.

Veja também