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RMR Aluno com faca ameaça colegas dentro de escola estadual em Jaboatão Caso foi confirmado pela Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), e aconteceu na última sexta-feira (14)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um estudante da rede de ensino estadual de Pernambuco com uma faca dentro da escola em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). Ele chega a ameaçar os colegas, que ficam atrás de uma grade para se protegerem.

O caso foi confirmado pela Secretaria de Educação do estado (SEE), e aconteceu no dia 14 de agosto. A unidade em questão foi a Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Poeta Mauro Mota. Segundo a pasta, ninguém ficou ferido.

No vídeo, é possível ver o menino, que não teve nome ou idade informados, portando a faca dentro de um pátio da escola. Ele está sozinho de um lado, enquanto os outros estudantes estão do lado de fora de uma grade, xingando o garoto armado repetidas vezes.

Em determinado momento, o garoto chega perto dos outros e bate contra a grade dizendo "vem um de cada vez". Depois disso, ele deixa o local correndo pelo pátio.

A gravação é cortada nesse ponto e retomada quando os alunos conseguem acessar o pátio após um outro estudante dar a volta e abrir a grade por dentro. Sete meninos, todos com cabos de madeira nas mãos, entram no local e seguem pelo corredor por onde o garoto com a faca correu. O vídeo é encerrado.

Estudante pegam cabos de madeira para se defenderem | Foto: Redes sociais/Reprodução

O que diz a secretaria

Por meio de nota, a SEE-PE afirmou que a gestão da escola "agiu imediatamente diante do ocorrido para garantir a segurança e a integridade de toda a comunidade escolar". A pasta destacou ainda que ninguém ficou ferido.

Após o caso, a gestão da unidade também fez a escuta da família do estudante, "com o objetivo de compreender a situação e encaminhar as providências cabíveis, de forma responsável e cuidadosa".

Além disso, profissionais do Núcleo de Atenção Psicossocial às Escolas (Napse) da SEE estão realizando ações de acolhimento e acompanhamento junto aos estudantes.

"A SEE reforça que trabalha continuamente para assegurar um ambiente escolar seguro, respeitoso e acolhedor para toda a comunidade escolar e que situações dessa natureza são tratadas com a devida atenção, responsabilidade e cuidado", finalizou.

As circunstâncias do caso e o que levou ao conflito não foram repassados à imprensa.

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