Ceará Aluno de academia atingido por aparelho de musculação tem menos de 1% de chance de voltar a andar Acidente ocorreu na última sexta-feira, em Juazeiro do Norte, no Ceará

O aluno de uma academia que foi atingido por um aparelho de musculação em Juazeiro do Norte, no Ceará, passou por uma cirurgia de quatro horas neste sábado (5) e segue internado com quadro estável.

No acidente, ocorrido na última sexta-feira, o motorista de aplicativo Regilaneo da Silva Inácio, de 42 anos, sofreu uma lesão na coluna considerada gravíssima pelos médicos.

A intervenção cirúrgica consistiu em colocar pinos e parafusos para redução da fratura, com objetivo de fazer o realinhamento ósseo e descompressão da medula.

Em nota, o Hospital Santo Antônio, da cidade de Barbalha, divulgou que “o paciente tem menos de 1% de chance de voltar a andar”.

Segundo o médico José Correia Junior, que realizou a cirurgia, ele teve uma lesão severa, na qual os neurônios foram danificados de maneira importante. Ao G1, a irmã da vítima, Maria das Dores da Silva Inácio, disse que a máquina que atingiu Regilaneo estava com uma carga de 150 kg.

De acordo com a 220 FIT, a situação foi acidental. "O aparelho em questão se encontrava em perfeito estado de funcionamento, visto que a máquina foi adquirida há menos de 60 dias. Salientamos que são efetuadas manutenções periódicas em todos os maquinários. Houve pronto atendimento de nossa equipe, que é capacitada para agir nessas emergências".

A máquina que atingiu o aluno se chama "hack squat", que é usada para fazer agachamento convencional, em vez de fazer livre com a barra.

