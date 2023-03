A- A+

Tragédia em escola Aluno esfaqueia professores e colegas em escola estadual de São Paulo De acordo com informações da polícia, a ação do adolescente teria sido motivada por bullying

Um adolescente de 14 anos esfaqueou dois professores e um aluno na Escola Estadual Thomazia Montoro, localizada na rua Doutor Adolfo Melo Júnior, na Vila Sônia, zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27). A informação é do R7.

De acordo com informações da Polícia Militar, um dos professores teve ferimentos graves. Já o aluno atingido teve ferimento leve.

O responsável pelas facadas foi identificado e contido, mas ainda permanece na escola com a polícia. A corporação acredita que a motivação dos ataques tenha sido por bullying.

A direção da unidade informou que os alunos serão liberados gradativamente. Pais e familiares estão em frente da unidade escolar desesperados e preocupados com os seus filhos.

Imagens feitas pela Record TV, que está no local, mostram muitos deles chorando. Viaturas da polícia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

A polícia fez varredura em todas as salas de aula e banheiros para encontrar crianças que possivelmente teriam sido machucadas.

Professores teriam tentado conter o aluno

Os professores feridos estavam tentando conter o aluno, que queria matar um colega, quando foram atacados. O adolescente teria postado nas redes sociais sobre o bullying que sofria na escola.

Uma aluna explicou que a briga entre os dois estudantes envolvidos começou na semana passada e, hoje, o adolescente teria levado uma faca para se vingar. A menina informou, ainda, que uma das professoras esfaqueadas "era de idade". "A gente não sabe se ela vai ficar bem ou não", revelou em entrevista à reportagem da Record TV.

A professora foi socorrida e levada de ambulância ao hospital. Ainda não houve a divulgação do boletim médico, mas os alunos acreditam que ela está em estado grave.



A polícia trabalha com a hipótese de que o adolescente teria planejado o ataque após essa briga com o colega.

Com medo dos ataques, outros professores, que viram a cena, gritaram na escola para alertar as demais turmas para trancar as portas.

