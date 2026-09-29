Aluno mata professora em ataque com faca na Eslováquia
Estudante de 13 anos foi detido, informou a polícia, que acrescentou que o adolescente está sendo investigado por assassinato
Um aluno matou uma professora e feriu outra e uma estudante em um ataque com faca nesta terça-feira (29) no noroeste da Eslováquia, informaram as autoridades.
O ataque aconteceu durante a manhã na localidade de Staskov, perto da fronteira com a República Tcheca.
Um estudante de 13 anos foi detido, informou a polícia, que acrescentou que o adolescente está sendo investigado por assassinato.
"Esta manhã, após a primeira aula, um aluno cometeu um ataque com uma faca", declarou o ministro do Interior, Matus Sutaj Estok.
Uma mulher de 61 anos morreu em consequência dos ferimentos após ser levada ao hospital, informaram os serviços de emergência à AFP.
Uma aluna permanece hospitalizada em estado "crítico", segundo o ministro da Saúde, Kamil Sasko.
Uma professora de 44 anos também foi levada ao hospital depois de sofrer "uma facada no peito", informou a porta-voz dos serviços de emergência, Petra Klimesova.
Leia também
• Kiev é alvo de novos ataques um dia após bombardeio à Academia de Ciências da Ucrânia
• Inundações deixam quatro mortos em Bangcoc
• Confronto entre traficantes deixa ao menos sete mortos na Guatemala
O ministro do Interior afirmou que a vida dessa professora não corre perigo.
A polícia afirmou em um comunicado "que a situação está atualmente sob controle".
A imprensa local informou que o ataque teria sido cometido por um aluno.
"Fico profundamente triste com o trágico incidente ocorrido na escola de Staskov", declarou o presidente eslovaco, Peter Pellegrini.
"Constatamos que a agressividade e o clima de intolerância, propagados principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, também por certos políticos, estão literalmente envenenando o espaço público e influenciam o comportamento de nossos filhos na escola", acrescentou Pellegrini em um comunicado.
O primeiro-ministro, Robert Fico, enviou condolências à família da vítima fatal.
Em janeiro de 2025, um adolescente matou um colega de classe e uma professora e feriu outra pessoa em um ataque com faca em uma escola na cidade de Spisska Stara Ves, no nordeste da Eslováquia.