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floresta Aluno que sofreu traumatismo craniano após levar soco de colega de escola no Sertão tem alta De acordo com a prefeitura, o agressor, que tem 14 anos, primeiro foi suspenso e, depois, transferido para outra unidade escolar

O estudante que sofreu traumatismo craniano após receber um soco de um colega de escola no município de Floresta, Sertão de Pernambuco, teve alta hospitalar nesta sexta-feira (10). O garoto de 11 anos estava internado no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife, desde a segunda-feira (6), quando o caso aconteceu.

A informação foi repassada pela Prefeitura de Floresta e confirmada pelo HR. Em nota, a gestão afirmou, ainda, que "já está providenciando o transporte para garantir o retorno seguro da criança e do seu pai da capital".

Já o outro estudante, que tem 14 anos e é apontado como o agressor, primeiramente foi suspenso da Escola Municipal Deputado Audomar Ferraz, local da agressão. Depois, em conversa com a família do adolescente, "foi acordada a transferência do aluno para outra unidade de ensino".

"O caso segue sendo acompanhado de perto pela gestão municipal, pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público, garantindo que todas as providências necessárias sejam tomadas com responsabilidade, cuidado e dentro do que determina a legislação", completou a Prefeitura de Floresta.

Vítima estava internada no Hospital da Restauração, no Recife | Foto: Clarice Melo/Arquivo Folha de Pernambuco

Relembre o caso

O caso aconteceu dentro da Escola Municipal Deputado Audomar Ferraz, que, por meio de nota, confirmou que o traumatismo foi "constatado no Recife após minuciosos exames".

A escola disse, ainda, que "agiu com rapidez e responsabilidade" quando tomou conhecimento da agressão. Informou que prestou "imediato atendimento ao aluno ferido" e acionou os responsáveis" pela criança.

"Ressaltamos que todas as providências cabíveis foram adotadas de forma imediata, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e as orientações legais e pedagógicas", completou a escola.

A instituição afirmou também que o caso está sendo acompanhado junto às famílias envolvidas e que as "instâncias necessárias estão envolvidas".

"Medidas educativas e disciplinares sempre foram aplicadas, visando não apenas a responsabilização, mas também a promoção de uma cultura de respeito, diálogo e convivência pacífica", reiterou.

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