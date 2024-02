A- A+

PERNAMBUCO Alunos começam curso preparatório para vida militar, no CPOR Cursos têm duração de dez meses

Cerca de 170 jovens iniciaram, na manhã desta segunda-feira (19), o curso de preparação para a vida militar, no Centro de Preparação de Oficiais de Reserva do Recife (CPOR), que fica no bairro de Casa Forte, Zona Norte da cidade.

Os alunos, que têm mais de 18 anos, cumprem o serviço obrigatório e vão se preparar em sete cursos, como Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Intendência, Comunicações e Material bélico.

Com formação prevista para dezembro, esses alunos terão a oportunidade de cultivar virtudes e valores militares, como a hierarquia e a disciplina, e praticar o exercício da liderança, que será um marcante diferencial nos âmbitos pessoal e profissional.

Um ano após o alistamento militar e diversos processos seletivos, ao chegarem no centro, os alunos passam uma jornada diária de meio período no estabelecimento de ensino, geralmente pela manhã, para que também possam concluir os estudos em suas escolas.

“Aqui são ensinados atributos que vão capacitar os alunos a serem chefes militares, comandar uma pequena fração e, principalmente, eles vão retornar para a sociedade como cidadãos melhores, preparados, com mais responsabilidade e entendendo melhor o que é o companheirismo e a lealdade. São esses valores que vão fazer eles terem sucesso na vida”, explica o comandante do CPOR Recife, Tenente Moraes.

Antigos alunos que passaram pela “Escola de Fazer Heróis”, como é conhecido o CPOR, se projetaram a cargos importantes, como o deputado estadual Renato Antunes, que integrou a turma de 2000.



“Já se passaram 24 anos, desde que eu entrei pelo ‘portão das armas’ e eu posso dizer que o Exército Brasileiro mudou a minha vida, e forma de eu ver o patriotismo e valores que eu levo para a vida toda. Então, retornar a essa casa e me deparar com o que eu vi hoje traz um pouco de saudosismo e alegria de saber que esta é uma instituição centenária e felizes os jovens que têm a importunidade de ingressar no ‘portão das armas’ de um quartel e poder servir o Brasil”, declara.

“Foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu estava iniciando uma nova fase, tanto aqui no CPOR como na vida pessoal, quando tive a benção de ser pai. Era uma transformação muito grande na minha vida, onde o Exército foi fundamental para que a gente pudesse ter uma noção de que o patriotismo é importante pra vida, não apenas de sabermos respeitar uma hierarquia, mas também o próximo. Aqui tem alunos que alcançaram destaque político e até em empresas gigantes”, destacou o secretário de Esportes do Recife, Rodrigo Coutinho, que participou da turma de 2012.

Conclusão do curso

Depois de formados, os estudantes são declarados como aspirantes a oficiais da reserva. Posteriormente, cerca de 30% deles são convocados a servirem como tenentes do Exército Brasileiro durante oito anos.

Veja também

LUTO Abilio Diniz: Saiba quem são os seis filhos do empresário que morreu em São Paulo