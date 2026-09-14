Alunos conquistam ouro e vão representar Pernambuco em etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica
Competição nacional ocorre na Paraíba entre os dias 23 e 27 de setembro e reúne competidores de todo o país
Duas equipes de estudantes do Sesi conquistaram o primeiro lugar nas categorias OBR Artística Nível 2 e OBR Resgate Nível 2, respectivamente, no último sábado (12), durante a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).
Os vencedores das categorias foram as equipes Kyrios, do Sesi Araripina, e Astro Tech, do Sesi Paulista.
Realizada pelo Sesi e pelo Cesar School, a competição classificou os alunos para a etapa nacional, que ocorre de 23 a 27 de setembro, na Paraíba, reunindo competidores de todo o país.
Quem vencer a etapa nacional terá a oportunidade de representar o Brasil na RoboCup, uma das principais competições internacionais de robótica, que reúne equipes de diferentes países.
Leia também
• Neoenergia Pernambuco realiza mutirão do Projeto Vale Luz com 29 pontos de atendimento ao cliente
• Recife cria comissão do concurso da Guarda Municipal; certame ofertará 400 vagas
• Sport inicia projeto Torcedor Nota 10 com visita de 200 estudantes da rede pública de Jaboatão
A etapa regional contou com a participação de 80 equipes de escolas públicas e privadas, classificadas após um ciclo de seis etapas realizadas ao longo do ano. Ao todo, as competições mobilizaram mais de 1.400 estudantes de todo o estado.
De acordo com Sérgio Falcão, coordenador de tecnologias educacionais do Sesi Pernambuco, a conquista é resultado de meses de preparação.
“Os estudantes se dedicaram, ajustaram os robôs, aprimoraram seus projetos e colheram os frutos desse esforço. Agora é continuar o trabalho, porque temos a etapa nacional pela frente”, disse.