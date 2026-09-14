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Conquista Alunos conquistam ouro e vão representar Pernambuco em etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica Competição nacional ocorre na Paraíba entre os dias 23 e 27 de setembro e reúne competidores de todo o país

Duas equipes de estudantes do Sesi conquistaram o primeiro lugar nas categorias OBR Artística Nível 2 e OBR Resgate Nível 2, respectivamente, no último sábado (12), durante a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).



Os vencedores das categorias foram as equipes Kyrios, do Sesi Araripina, e Astro Tech, do Sesi Paulista.

Realizada pelo Sesi e pelo Cesar School, a competição classificou os alunos para a etapa nacional, que ocorre de 23 a 27 de setembro, na Paraíba, reunindo competidores de todo o país.

Quem vencer a etapa nacional terá a oportunidade de representar o Brasil na RoboCup, uma das principais competições internacionais de robótica, que reúne equipes de diferentes países.

A etapa regional contou com a participação de 80 equipes de escolas públicas e privadas, classificadas após um ciclo de seis etapas realizadas ao longo do ano. Ao todo, as competições mobilizaram mais de 1.400 estudantes de todo o estado.

De acordo com Sérgio Falcão, coordenador de tecnologias educacionais do Sesi Pernambuco, a conquista é resultado de meses de preparação.

“Os estudantes se dedicaram, ajustaram os robôs, aprimoraram seus projetos e colheram os frutos desse esforço. Agora é continuar o trabalho, porque temos a etapa nacional pela frente”, disse.

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