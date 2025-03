A- A+

Pernambuco Alunos da ONG Giral, de Glória do Goitá, são aprovados em universidade dos Estados Unidos Três estudantes da Organização conquistaram bolsas integrais para estudar Engenharia de Software da Jala University

A ONG Giral, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, celebrou a aprovação de três de seus alunos no curso de Engenharia de Software da Jala University, localizada na Califórnia, Estados Unidos.

Os estudantes Alisson da Silva Santana, 20 anos, Victor Eduardo dos Santos Rufino, 17 anos, e José Vitor Santana da Silva, 20 anos, filhos de famílias humildes da periferia de Glória do Goitá, conquistaram bolsas integrais na instituição americana.

A Jala University tem como objetivo impulsionar a indústria de software na América Latina, oferecendo formação e capacitação de jovens na área de tecnologia.

A graduação em Engenharia de Software é realizada em quatro anos por meio de Educação a Distância (EAD), com bolsas de estudos integrais que podem chegar a 60 mil dólares durante seis anos ou 40 mil dólares em quatro anos.

Além disso, a universidade fornece um notebook de última geração para auxiliar no EAD e oferece a possibilidade de emprego no exterior após a conclusão do curso.

Para ser aprovado na Jala University, é necessário apresentar um projeto em Python. Visando aumentar as chances de admissão de seus alunos, a Giral implementou uma grade de aulas de Python no Projeto de Informática. Alisson Santana, primeiro aluno aprovado e atual coordenador do projeto, destacou a iniciativa.

"Montamos uma grade de aulas de Python para preparar os jovens e eles terem mais chances de admissão", afirmou.

A última aprovação aconteceu no início deste mês, com os resultados dos testes de José Vitor Santana da Silva. A conquista desses três alunos do Projeto de Informática reforça o compromisso da Giral em transformar vidas por meio da educação e da tecnologia, proporcionando oportunidades para que jovens de comunidades periféricas alcancem reconhecimento internacional e contribuam para o desenvolvimento de suas comunidades.

ONG Giral

Fundada em 2007, a Giral é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que atua na formação de crianças, adolescentes e jovens, acreditando na educação integral como caminho para um futuro mais justo. Em 2025, a ONG completará 18 anos de fundação.

A instituição realiza ações sociais na região da bacia do Rio Goitá, no interior de Pernambuco, além do Recife e Região Metropolitana, beneficiando mais de cinco mil crianças, adolescentes, jovens e idosos na faixa-etária dos 60 a 80 anos, com pelo menos dez projetos em várias áreas de educação integral, arte, música, leitura e sustentabilidade.



Veja também