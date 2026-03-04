Qua, 04 de Março

SEGURANÇA

Alunos da Polícia Civil de Pernambuco recebem formação ampliada sobre rede de proteção às mulheres

Ampliação da disciplina prepara novos policiais com foco no enfrentamento à violência de gênero

Curso de formação de novos policiais ampliou a carga horária da disciplina voltada ao atendimento de mulheres em situação de violênciaCurso de formação de novos policiais ampliou a carga horária da disciplina voltada ao atendimento de mulheres em situação de violência - Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

O curso de formação dos novos delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) ampliou a carga horária da disciplina voltada ao atendimento de mulheres em situação de violência.

Para a turma do último concurso lançado pelo Governo de Pernambuco, o conteúdo foi ampliado de 8 para 20 horas-aula, com o intuito de reforçar a qualificação técnica dos futuros policiais dentro da política de enfrentamento à violência de gênero.

Com a mudança, todos os profissionais que ingressem na instituição poderão estar preparados para atuar em qualquer delegacia do estado e não apenas nas unidades especializadas no acolhimento e condução de casos de violência contra a mulher.

De acordo com a delegada Bruna Falcão, gestora do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), a reformulação do currículo permite aprofundar aspectos essenciais do procedimento operacional padrão e da atuação integrada com a rede de proteção.

“Com a ampliação da carga horária, conseguimos trabalhar minúcias do atendimento à mulher em situação de violência, garantindo que os novos profissionais já ingressem na instituição preparados para atuar de forma técnica, sensível e eficaz na proteção da vida dessas mulheres”, destacou a profissional.

A disciplina aborda desde o acolhimento inicial até a adoção das providências legais cabíveis, incluindo a articulação com os serviços de saúde, assistência social e o sistema de Justiça.

O objetivo é assegurar que o atendimento seja realizado com escuta qualificada, respeito e observância rigorosa dos protocolos.

Segundo os alunos, o conteúdo tem tido impacto direto na preparação para os futuros cargos.

Para Felipe Guedes, participante do curso de formação de delegado, a ampliação da disciplina e da sua abordagem prática é muito importante.

“Estamos tendo a oportunidade de receber instruções detalhadas e conhecer experiências reais trazidas pelos professores e instrutores, o que enriquece nossa formação e nos prepara para atuar com responsabilidade e sensibilidade em qualquer unidade policial do estado”, afirmou.

Como agir em casos de violência
Diante de qualquer situação de violência, a Polícia Civil de Pernambuco reforça que o primeiro passo é procurar a unidade policial mais próxima.

A corporação ressalta que não é obrigatória a apresentação prévia de provas para que a vítima receba atendimento. No entanto, elementos como testemunhos, vídeos ou áudios podem contribuir para a responsabilização criminal do autor.

Além da vítima, pessoas próximas, amigos e vizinhos podem repassar informações e realizar denúncias de forma sigilosa.

Em casos de emergência, a orientação é ligar para o 190. Já para denúncias anônimas, a Secretaria de Defesa Social (SDS) disponibiliza os telefones 181 ou 0800 081-5001, com sigilo garantido e ligação gratuita em qualquer município de Pernambuco. 

A Ouvidoria Estadual da Mulher também oferece atendimento especializado pelo número 0800 281-8187

