ENEM 2023 Alunos da rede estadual de Pernambuco terão gratuidade no transporte público para o Enem 2023 Estudantes com o VEM Passe Livre não terão passagens cobradas no descolamento para os locais de prova

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (3), que os estudantes da rede estadual terão gratuidade no transporte público durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As provas serão aplicadas neste domingo (5) e no próximo dia 12. Para obter o acesso gratuito no deslocamento aos locais onde o exame será realizado, o aluno matriculado em uma escola pública estadual precisa possuir um cartão VEM Passe Livre RMR.

A decisão atende a uma solicitação da Secretaria Estadual de Educação. Em toda a RMR, cerca de 100 mil estudantes da rede estadual utilizam o cartão VEM Passe Livre, que já garante a gratuidade aos estudantes que se deslocam de casa para a escola durante a semana.



"Com o passe livre, nós garantimos o direito a todos os estudantes de chegarem aos locais de suas provas com tranquilidade e segurança. Temos o compromisso de assegurar a todos os jovens pernambucanos um ensino de qualidade e a gratuidade da passagem fará diferença na vida de cada um que irá passar por essa etapa tão importante", afirmou a governadora Raquel Lyra.

