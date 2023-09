Alunos da rede municipal de Paulista levam 1º lugar na fase inicial da Olimpíada de Robótica

A- A+

Estudantes da Escola Municipal Manoel Gonçalves da Silva, localizada no bairro Maranguape I, em Paulista, conquistaram o primeiro lugar na primeira etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) Regional Pernambuco, no Recife.



A colocação foi conquistada entre as 26 escolas que competem no Nível 2. Agora os alunos classificados irão disputar a final da etapa estadual.

Ao todo, 16 estudantes de quatro escolas municipais foram representar o município de Paulista na OBR, são elas: Jaime Bold, na Vila Torres Galvão, e Gelda Amorim, em Paratibe (Nível 1); e Manoel Gonçalves da Silva, em Maranguape I, e Colégio Municipal Firmino da Veiga, no Nobre (Nível 2).

Três equipes de cada nível (1 e 2), serão classificadas para disputar a fase nacional da Olimpíada, que será realizada entre os dias 7 e 12 de outubro, em Salvador, na Bahia.

Festival

O Festival de Programação e Robótica do Recife, evento onde ocorreu a etapa pernambucana da Olimpíada, conta com uma parceria entre a Prefeitura do Recife e o Cesar School e vai até o domingo (3), no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife.





