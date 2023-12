A- A+

Estados Unidos Alunos de escola estadunidense são hospitalizados após ingerirem 'balas de ursinho' com fentanil Duas pessoas foram presas por envolvimento no caso; cinco crianças foram levadas para o hospital

Estudantes da quarta série de uma escola estadunidense foram hospitalizadas, nesta terça-feira (12), após ingerirem balas em formato de urso com fentanil. Cinco crianças chegaram a serem levadas para o hospital para receber atendimento médico, mas já se recuperaram, segundo a emissora americana CBS.

Duas pessoas foram detidas pelas autoridades, segundo disse o tenente Dallas Hill, do Escritório do Xerife do Condado de Amherst, em Massachusetts, durante uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira. A polícia, no entanto, não acredita que o episódio tenha sido intencional.

Dores de cabeça, náuseas, vômito e espasmos musculares estão entre os sintomas apresentados pelas estudantes. Segundo a CBS, todas as crianças envolvidos no incidente já se recuperaram.

Os dois americanos presos foram identificados como Clifford Dugan, Jr. e Nicole Sanders. Ambos foram acusados de "contribuir para a delinquência de um menores". Sander tem ainda uma acusaçãod e posse de substância controlada.

A perícia indicou que a sacola onde estavam as balas havia sido contaminada com a substância. Os doces foram levados para escola por um aluno. Após as crianças começarem a passar mal ao mesmo tempo, os serviços de emergência forama acionados, e o caso chegou ao conhecimento das autoridades. A polícia segue investigado o episódio e quer, no momento, determinar se mais pessoas entraram em contato com as balas.

