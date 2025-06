A- A+

Educação Alunos de Pernambuco participam da Seleção Brasileira de Matemática pela primeira vez na história Dois estudantes de um colégio particular do Recife viajarão até a Austrália para participar da Olimpíada Internacional de Matemática, que acontecerá em julho

Dois estudantes pernambucanos irão participar de uma das olimpíadas mais tradicionais e difíceis do mundo, a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO 2025). Ela será realizada durante o mês de julho, em Sunshine Coast, na Austrália.

João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel estão entre os seis melhores estudantes de matemática do Brasil e se destacaram na seletiva nacional ao conquistarem o segundo e terceiro lugar da competição.

Com os feitos, os dois foram chamados para fazer parte da Seleção Brasileira de Matemática. É a primeira que Pernambuco possui representantes no grupo.

Alunos do Colégio GGE, João Pedro e Vinícius já estão se preparando para a etapa internacional e participaram de duas etapas de treinamento em São Paulo.

Em junho, Recife receberá o terceiro e último encontro preparatório, com aulas intensivas e a presença do renomado professor sérvio Dusan Dukic.

O treino acontecerá na unidade do Colégio GGE em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, entre os dias 14 e 21 deste mês. Serão oito dias de preparação intensiva, com seis horas diárias de aula.

Trajetória

O caminho até a competição mundial foi marcado pela participação na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), que tem como objetivo realizar provas para selecionar os times do Brasil que participarão de competições internacionais.



Após se destacarem na seletiva do Time Brasil para a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), eles passaram a integrar a Seleção Brasileira de Matemática e iniciaram os treinamentos promovidos pela OBM.



“Em 2024, na Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), eles começaram essa disputa com 20 milhões de brasileiros e ficaram entre os seis melhores do país, alcançando uma vitória sem precedentes. A partir disso, eles foram convocados para a Seleção Brasileira", explicou o gestor de resultados do GGE, Glaumo Sá.

