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Agreste de Pernambuco Alunos de Vertentes criam pavers com casca de castanha de caju e são semifinalistas em prêmio Os adolescentes estão entre as 30 equipes semifinalistas da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, programa da Samsung

Estudantes do 2º ano do Ensino Médio Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Gil Rodrigues, no município de Vertentes, no Agreste de Pernambuco, desenvolveram pavers a partir de casca de castanha de caju para oferecer uma alternativa mais leve e econômica para calçadas e espaços comunitários. A iniciativa foi selecionada como uma das 30 equipes semifinalistas da 13ª edição brasileira do Solve for Tomorrow, programa de Cidadania Corporativa da Samsung, com coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) no Brasil.

A premiação incentiva estudantes e professores da rede pública a desenvolverem soluções para desafios da sociedade por meio da abordagem STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

O projeto, chamado ‘Pavers Sustentáveis a partir da Casca de Castanha de Caju’, propõe transformar um resíduo gerado pelo processamento da castanha em matéria-prima para blocos de pavimentação. A iniciativa também busca valorizar as pessoas envolvidas na cadeia produtiva da castanha, formada principalmente por pequenos agricultores e trabalhadores das comunidades locais.

“Temos uma produção acentuada de castanha de caju na região e percebemos o impacto que o descarte da casca pode causar no solo. Visitamos comunidades e conversamos com pessoas que trabalham com a castanha e percebemos que havia um problema ambiental, mas também uma oportunidade de transformar esse resíduo em algo útil. Foi aí que começamos a pensar no paver”, explica João Paulo da Silva, professor orientador do projeto.

Objetivo

O objetivo da equipe é desenvolver e avaliar diferentes composições do material até identificar uma formulação que apresente características adequadas de resistência e aplicação. Além disso, os estudantes também estudaram diferentes possibilidades de formato, peso, estrutura e acabamento para chegar a um protótipo com características adequadas para utilização em pavimentação.



Uma das características investigadas pelos adolescentes é a possibilidade de produzir os blocos sem a utilização de um forno tradicional, comum em processos de fabricação de alguns materiais de construção.

Alunos de Vertentes (PE) trabalham no projeto ‘Pavers Sustentáveis’ | Foto: Samsung/Divulgação

O grupo trabalha com uma metodologia que utiliza a exposição à luz solar durante o processo de produção, buscando simplificar a fabricação e reduzir a necessidade de estruturas específicas. Eles também avaliam a possibilidade de utilizar os pavers em espaços da própria comunidade.

O planejamento inclui aplicar os primeiros protótipos em uma calçada da escola.

“Quando colocamos o aluno diante de um problema real, ele precisa buscar conhecimentos de diferentes áreas para encontrar uma solução. Para desenvolver o paver, eles trabalham com Química Ambiental, Física, Química e Matemática, inclusive para calcular peso, proporções e analisar gráficos. A teoria passa a fazer sentido porque está conectada a algo que eles estão construindo com as próprias mãos”, destaca João Paulo.

Impacto na comunidade

O projeto também fez com que os alunos ampliassem o olhar sobre o impacto da atividade de processamento da castanha na comunidade. Em visitas e conversas com produtores, os adolescentes identificaram outros desafios relacionados à exposição aos resíduos e passaram a pensar em iniciativas que pudessem contribuir para a valorização da produção local.

Entre essas ações pensadas pela equipe está a elaboração de uma proposta de projeto de lei para fortalecer a atividade dos pequenos produtores e incentivar o apoio de instituições públicas.

“O projeto desenvolvido pelos estudantes de Vertentes mostra como a inovação pode partir de um recurso presente no território e transformar um desafio ambiental em oportunidade. Esse olhar para a realidade e a capacidade de transformar conhecimento em ação são exemplos do protagonismo que o Solve for Tomorrow busca estimular”, afirma Helvio Kanamaru, Diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina.

A diretora executiva do Cenpec Beatriz Cortes acredita que o projeto mostra que a escola pública pode ser um espaço de encontro entre conhecimento, território e transformação digital.

“Ao investigar um problema ambiental relacionado à produção de castanha, dialogar com a comunidade e desenvolver uma solução que pode ser aplicada em seu entorno, os estudantes ampliam o que aprendem em sala de aula e passam a olhar para o território de forma mais crítica. Essa experiência também mostra que a educação pode contribuir para que adolescentes e jovens se reconheçam como sujeitos capazes de participar da construção de respostas para os desafios de suas comunidades”, diz a diretora.

Para o professor, o programa cria oportunidades para que os estudantes avancem de uma aprendizagem baseada apenas em conceitos para uma experiência em que precisam aplicar o conhecimento, tomar decisões e lidar com problemas que não têm respostas prontas.

“Eu não imaginava que chegaria ao ponto de desenvolver um projeto de lei junto aos meus alunos, mas o projeto nos levou a isso. É nesse sentido que o Solve for Tomorrow nos desafia a pensar fora da caixa. Hoje, eles estão mais independentes e conseguem articular muito bem o projeto porque precisaram superar várias barreiras e adaptar o trabalho à nossa realidade. É uma experiência desafiadora, mas muito enriquecedora”, finaliza João Paulo da Silva.

Andamento

Atualmente, a equipe está realizando testes de resistência dos pavers e avaliando os resultados obtidos com os diferentes traços desenvolvidos. Amostras também foram encaminhadas para instituições parceiras, incluindo a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), para análises relacionadas à eficiência e às características do material.





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