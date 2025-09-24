Qua, 24 de Setembro

Conquista

Alunos do IFPE conquistam medalha de ouro e avançam à final da Olimpíada Brasileira de Geografia

Estudantes do Campus Recife vão representar Pernambuco na disputa nacional que será realizada em Campinas, em novembro

A olimpíada é reconhecida pelo alto nível das questões e pelo grau de exigência das provasA olimpíada é reconhecida pelo alto nível das questões e pelo grau de exigência das provas - Foto: Divulgação/IFPE

Alunos do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Campus Recife, conquistaram medalha de ouro na fase online da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) e garantiram vaga na final nacional da competição. A etapa decisiva será realizada entre os dias 25 e 28 de novembro, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

Conquista e classificação

A equipe “Geófilos”, formada pelos estudantes Beatriz Eloi, Gabriel Araújo e Agatha Dutra, do segundo período de Eletrotécnica, obteve a nota 107,156, que rendeu a quarta colocação no ranking nacional. O grupo superou 2.340 equipes de Pernambuco e se destacou entre mais de 100 mil estudantes de todo o Brasil.

Além do IFPE, outras duas equipes pernambucanas também avançaram para a final: a “Rosa dos Ventos”, da Escola de Referência em Ensino Médio Aníbal Falcão, e “As Guardiãs do Mapa”, do Colégio Imaculada Conceição.

Desafios da competição

Até chegar à final, os alunos passaram por três fases online que abordam conteúdos de cartografia, geotecnologia, geopolítica, meio ambiente e atualidades. A olimpíada é reconhecida pelo alto nível das questões e pelo grau de exigência das provas.

De acordo com os organizadores, a disputa é dividida em três categorias: escolas públicas, públicas de seleção e particulares. O IFPE concorreu na categoria de seleção, em que o ingresso dos alunos ocorre por meio de concurso ou currículo escolar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por IFPE | Campus Recife (@ifperecife)

Depoimentos dos estudantes

Para Beatriz Eloi, o aprendizado foi o grande diferencial da experiência.

“Cada questão é um verdadeiro desafio, e isso torna a experiência ainda mais enriquecedora”, disse.

Gabriel Araújo destacou o orgulho de representar o estado.

“Sabemos que a competição em Campinas será acirrada, mas estamos confiantes e determinados a trazer esse ouro para Pernambuco”, afirmou.

Já Agatha Dutra ressaltou a importância da classificação.

“Participar de uma olimpíada nacional como a OBG mostra que podemos ir além da sala de aula e explorar novos conhecimentos”, comentou.

A equipe foi orientada pelo professor Enildo Gouveia, doutor em Geografia, que destacou a relevância da competição para a formação dos alunos.

“As olimpíadas do conhecimento não são apenas disputas, mas jornadas que estimulam o raciocínio crítico, a interdisciplinaridade e habilidades para a vida”, afirmou.

Etapas futuras

Criada em 2015, a OBG possui fase nacional, que inclui etapas online e presencial, além de uma fase internacional, a International Geography Olympiad (Igeo). Para chegar à competição mundial, os estudantes precisam alcançar destaque na etapa presencial em São Paulo e passar por uma seleção específica.

Serviço

Evento: Final da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG)
Local: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), São Paulo
Data: 25 a 28 de novembro de 2025

Com informações da assessoria

