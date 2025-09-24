A- A+

Conquista Alunos do IFPE conquistam medalha de ouro e avançam à final da Olimpíada Brasileira de Geografia Estudantes do Campus Recife vão representar Pernambuco na disputa nacional que será realizada em Campinas, em novembro

Alunos do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Campus Recife, conquistaram medalha de ouro na fase online da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) e garantiram vaga na final nacional da competição. A etapa decisiva será realizada entre os dias 25 e 28 de novembro, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

Conquista e classificação

A equipe “Geófilos”, formada pelos estudantes Beatriz Eloi, Gabriel Araújo e Agatha Dutra, do segundo período de Eletrotécnica, obteve a nota 107,156, que rendeu a quarta colocação no ranking nacional. O grupo superou 2.340 equipes de Pernambuco e se destacou entre mais de 100 mil estudantes de todo o Brasil.

Além do IFPE, outras duas equipes pernambucanas também avançaram para a final: a “Rosa dos Ventos”, da Escola de Referência em Ensino Médio Aníbal Falcão, e “As Guardiãs do Mapa”, do Colégio Imaculada Conceição.

Desafios da competição

Até chegar à final, os alunos passaram por três fases online que abordam conteúdos de cartografia, geotecnologia, geopolítica, meio ambiente e atualidades. A olimpíada é reconhecida pelo alto nível das questões e pelo grau de exigência das provas.

De acordo com os organizadores, a disputa é dividida em três categorias: escolas públicas, públicas de seleção e particulares. O IFPE concorreu na categoria de seleção, em que o ingresso dos alunos ocorre por meio de concurso ou currículo escolar.

Depoimentos dos estudantes

Para Beatriz Eloi, o aprendizado foi o grande diferencial da experiência.

“Cada questão é um verdadeiro desafio, e isso torna a experiência ainda mais enriquecedora”, disse.

Gabriel Araújo destacou o orgulho de representar o estado.

“Sabemos que a competição em Campinas será acirrada, mas estamos confiantes e determinados a trazer esse ouro para Pernambuco”, afirmou.

Já Agatha Dutra ressaltou a importância da classificação.

“Participar de uma olimpíada nacional como a OBG mostra que podemos ir além da sala de aula e explorar novos conhecimentos”, comentou.

A equipe foi orientada pelo professor Enildo Gouveia, doutor em Geografia, que destacou a relevância da competição para a formação dos alunos.

“As olimpíadas do conhecimento não são apenas disputas, mas jornadas que estimulam o raciocínio crítico, a interdisciplinaridade e habilidades para a vida”, afirmou.

Etapas futuras

Criada em 2015, a OBG possui fase nacional, que inclui etapas online e presencial, além de uma fase internacional, a International Geography Olympiad (Igeo). Para chegar à competição mundial, os estudantes precisam alcançar destaque na etapa presencial em São Paulo e passar por uma seleção específica.



Serviço



Evento: Final da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG)

Local: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), São Paulo

Data: 25 a 28 de novembro de 2025

Com informações da assessoria

