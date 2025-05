A- A+

Oportunidades Alunos do programa Recife no Mundo iniciam emissão de passaportes para intercâmbio Os 100 estudantes e 10 professores selecionados para o programa devem viajar por quatro semanas durante o mês de julho para destinos como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra

Os estudantes e professores selecionados para o programa Recife no Mundo iniciaram o processo de emissão dos passaportes na última segunda-feira (19).

Na segunda edição da iniciativa, 100 alunos e 10 professores da rede municipal de ensino viajarão para terem experiências educacionais em três destinos: Canadá, Estados Unidos e Inglaterra.

A emissão dos documentos necessários marcou mais uma etapa oficial para a preparação das viagens internacionais, que estão com embarques previstos para o mês de julho.

Os participantes passarão quatro semanas imersos em vivências educativas e culturais nos países de destino, com foco no desenvolvimento da língua inglesa e no âmbito pessoal.

Rebeca Quertz, estudante da Escola Municipal Professor José da Costa Porto, localizada na ilha Joana Bezerra, compartilhou sua emoção: “Quando vi a lista fiquei bastante assustada, não estava acreditando e minha ficha ainda está caindo. Estados Unidos, logo para Nova Iorque, sempre foi o meu sonho e estou muito feliz com essa oportunidade. Minhas expectativas estão muito altas.”

Os estudantes participaram do processo para a emissão do documento no Shopping Riomar, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. Foto: Vanessa Alcântara / Prefeitura do Recife

Matheus Gama, de 14 anos, estudante do nono ano da escola municipal Luiz Vaz de Camões, no Ipsep, Zona Sul do Recife, também falou sobre suas expectativas para o momento. “Em 2022 eu participei da Olimpíada de Matemática, fiquei em terceiro lugar e infelizmente não consegui ir pro Recife no Mundo. Agora estou aqui, vou viajar para Estados Unidos, poder melhorar meu inglês, e estou muito feliz e grato pela oportunidade”, contou.

