Educação Alunos do Pronera participam de aula inaugural da turma especial de Medicina, em Caruaru Turma é composta por 80 alunos de áreas rurais e quilombolas de todas as regiões do país

Alunos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) participaram da primeira aula da turma extra de Medicina voltada para assentados, beneficiários do crédito fundiário acampados e quilombolas no dia 2 de dezembro.



A turma especial é composta por 80 alunos, no Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco (CAA-UFPE), em Caruaru. Ao todo, são 59 mulheres e 21 homens de áreas rurais e quilombolas de todas as regiões do país.

É a primeira vez que o curso de Medicina é ofertado através de uma parceria da Universidade com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), por meio do Pronera. Mais de 1.200 pessoas participaram do processo seletivo.



Durante a aula inaugural, foram promovidas apresentações culturais e homenagens ao trabalho no campo. A cerimônia foi presidida pelo reitor Alfredo Gomes e contou com performances musicais do artista João do Pife, Doutor Honoris Causa da UFPE.



O reitor ainda afirmou que foram iniciadas tratativas para a criação de turmas especiais dos cursos de Odontologia e Enfermagem.



Relembre

A criação da turma especial de Medicina passou por uma série de entraves judiciais.

A liberação do edital foi derrubada duas vezes pela 9ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco, mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) decidiu pela autorização do andamento regular da seleção.



Apesar de ter recebido críticas pela criação da turma, a UFPE destaca que as vagas oferecidas são extras e não afetam a quantidade de vagas ofertadas para aqueles que participarem do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026.

