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Educação Alunos e professores participam hoje de Olimpíada de Matemática Vencedores vão receber bolsas de estudo e apoio a projetos pedagógicos

De forma inédita, professores e estudantes participam neste sábado (17) da Olimpíada de Matemática, que podem render bolsas de estudo e apoio financeiro a projetos pedagógicos. Os exames serão aplicados às 14h30 e são realizados pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) em todo o país.

São esperados mais de 900 mil estudantes para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), que está em sua 21ª edição. Eles foram classificados entre os 18,3 milhões de alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio que participaram da primeira fase, em 9 de junho.

A prova será composta por seis questões discursivas, que deverão ser resolvidas em até três horas.

O resultado será conhecido em 15 de dezembro, e a olimpíada vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa.

Segundo o Impa, os medalhistas nacionais da Obmep terão acesso ao Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.), com aulas avançadas de matemática e bolsa mensal de R$ 300, concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Além do Impa, a Obmep é realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC).

Primeira olimpíada para professores

No caso dos docentes, o Impa aplicará a primeira Olimpíada de Professores da Obmep Mirim. Podem participar profissionais com matrícula ativa que lecionam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas e privadas.

Serão distribuídas 25 medalhas de ouro, 50 de prata, 100 de bronze e 500 menções honrosas. Os premiados participarão de um curso de formação em matemática para professores do ensino fundamental I, oferecido pelo Impa.

No caso dos medalhistas de ouro, haverá ainda atividades presenciais no Rio de Janeiro, com despesas custeadas pelo Impa. Além disso, eles poderão submeter projetos pedagógicos para aplicação em sala de aula, com a possibilidade de receber uma bolsa de R$ 700, por quatro meses, para a implementação.

Segundo o Impa, a iniciativa busca fortalecer a formação em matemática e valorizar o trabalho dos docentes que atuam nos anos iniciais da educação básica.

O instituto conta com apoio acadêmico da Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica (ANPMat).

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