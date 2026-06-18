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viralizou Alunos da EJA no Sertão de Pernambuco recriam retrato escolar antigo, e imagens viralizam nas redes Postagem ultrapassou 60 mil curtidas no Instagram e emocionou internautas ao resgatar uma memória afetiva de gerações passadas

Em um tempo menos digital, quando era comum a impressão de fotografias, um cenário para retratos escolares era frequente. Nele, havia a bandeira do Brasil estampada ao fundo, um globo terrestre em uma mesa e algum estudante posando com livro e caneta.



Foi o saudosismo desse momento que inspirou alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal João Othmar Moura, em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, a viverem a experiência décadas depois.



A iniciativa ganhou grande repercussão nas redes sociais após a publicação das fotografias no último dia 10 de junho. A postagem ultrapassou 61 mil curtidas no Instagram e emocionou internautas. Veja as fotos:

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia

Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação | Foto: Mônique Soares/Cortesia



"Recordar é viver! Antigamente nem todo mundo tinha a oportunidade de registrar momentos assim. Ontem resolvemos eternizar um pouco da história dos nossos alunos da EJA, porque cada sorriso, cada conquista e cada trajetória merecem ser lembrados", diz a legenda da publicação. "Que coisa mais linda! A educação salva vidas", escreveu uma usuária.



Segundo a coordenadora da EJA, Mônique Soares, a ideia surgiu a partir de um projeto escolar voltado ao resgate de experiências marcantes da vida dos estudantes. Durante a atividade, um dos alunos levou uma fotografia antiga em que aparecia ainda criança, posando no tradicional cenário escolar com bandeira e globo terrestre.



"Eu disse a ele: ‘Pedro, que tal a gente refazer essa sua foto hoje na EJA?’ Ele não teve oportunidade de concluir os estudos. Conversei com a turma e fizemos as fotos, mas não pensava de forma alguma que iria tomar essa proporção toda", afirmou Mônique.



Ao todo, os 39 estudantes matriculados na EJA do turno da noite, da primeira à quarta fase, participaram da ação. O cenário foi montado pela própria coordenadora, que também foi a responsável por fotografar os alunos utilizando apenas um celular.

"Muitos deles informaram que não tiveram a oportunidade e condições de tirar essa foto. Então, todos os estudantes fizeram. A professora da primeira e segunda fase já revelou e entregou aos alunos e foi um momento de muita felicidade. A gente tá aguardando agora a professora da terceira e quarta fase fazer essa impressão para entregar aos demais", relatou Mônique Soares.

A coordenadora lembra que, inicialmente, a intenção era revelar as imagens e entregá-las aos alunos como lembrança, sem divulgação nas redes sociais, mas decidiu compartilhar os registros no Instagram da EJA.



Com mais de 11 mil seguidores, a página foi criada em março deste ano com o objetivo de combater o preconceito em torno da educação de jovens, adultos e idosos. Segundo Mônique, ainda existe um estigma em relação às pessoas que retomam os estudos em idade mais avançada.

"Eu percebi que muitos tinham receio de estudar por serem mais velhos. Então comecei a produzir vídeos para mostrar que estudar não tem idade", afirmou.

Um vídeo compartilhado em março mostra alguns dos estudantes em atividades na sala de aula. A publicação também viralizou, alcançando mais de 190 mil curtidas e mais de 1,7 milhão de visualizações.

Além das fotografias, a EJA desenvolve ações e projetos para fortalecer o vínculo dos alunos com a escola. A estratégia tem surtido efeito. A coordenadora conta que a procura por matrículas aumentou consideravelmente após a visibilidade nas redes sociais.

"Agora, todo mundo está querendo se matricular. Está um sucesso", destacou a coordenadora.



Atualmente, os estudantes da EJA João Othmar Moura têm entre 15 e cerca de 75 anos. Como incentivo à permanência escolar, eles vão receber uma bolsa mensal de R$ 160 oferecida pela prefeitura, com pagamentos previstos para o fim de junho, segundo informou Mônique.

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