Ter, 10 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Rio de Janeiro

Alunos fazem ato por política de combate ao assédio após caso de estupro em Copacabana

Plano aprovado em 2025 prevê canais de denúncia, medidas de proteção a vítimas e campanhas educativas na comunidade escolar

Reportar Erro
A mobilização ganhou força após o caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em CopacabanaA mobilização ganhou força após o caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana - Foto: Reprodução

Alunos do Colégio Pedro II realizaram nesta terça-feira (10) um ato para cobrar a implementação de uma política institucional de combate ao assédio e à discriminação aprovada no ano passado, mas que ainda não havia sido colocada em prática. A mobilização ganhou força após o caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana. Dois dos envolvidos no crime estudaram na instituição.

O projeto aprovado pela escola prevê a promoção de um ambiente de estudo considerado seguro e respeitoso, com campanhas educativas e ações de conscientização voltadas à comunidade escolar. O documento também estabelece a criação de canais institucionais de acolhimento e orientação para vítimas e testemunhas, além da adoção de medidas de proteção durante a investigação de denúncias, como mudança de turma ou setor e afastamento entre denunciante e acusado.

"A nossa principal reivindicação é a publicação e a execução do plano. Ele foi pensado para melhorar o acolhimento às vítimas e garantir que exista um espaço seguro dentro do colégio para denunciar casos de violência", afirma Ana Belarmino, de 20 anos, aluna da instituição.

O documento, chamado Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, havia sido aprovado pelo Conselho Superior da escola em 2025, mas dependia da publicação de uma portaria da reitoria para entrar em vigor. A medida foi assinada apenas na segunda-feira, na véspera do protesto convocado por estudantes. A proposta reúne uma série de medidas institucionais voltadas à prevenção e ao enfrentamento de episódios de violência, assédio e discriminação no ambiente escolar.

Leia também

• Ex-subsecretário e pai de acusado em estupro em Copacabana é dado como desaparecido pela família

• Menor investigado por estupro de adolescente em Copacabana tem prisão mantida pela Justiça

• Coach 'Red Pill' popularizou frase usada por acusado em estupro coletivo ao se entregar à polícia

Entre os pontos previstos estão a promoção de campanhas educativas, ações de conscientização e atividades de formação voltadas à comunidade escolar, além da criação de canais institucionais para acolhimento e orientação de vítimas e testemunhas. O plano também estabelece medidas de proteção durante a investigação de denúncias, como mudança de turma ou setor e o afastamento entre denunciante e acusado.

"A escola precisa ter uma estrutura preparada para receber essas denúncias e acompanhar os casos. O plano cria justamente esses caminhos institucionais para que vítimas e testemunhas saibam onde procurar ajuda", diz a aluna.

Segundo a professora dos anos iniciais do Colégio Pedro II, Priscila Bastos, que estava presente na manifestação, o debate sobre a criação de uma política institucional para lidar com casos de assédio e violência dentro da escola vem sendo realizado há alguns anos.

'A gente tem discutido esse tema dentro da escola e com diferentes setores da comunidade escolar há algum tempo. A ideia é criar mecanismos institucionais que permitam identificar, acolher e encaminhar esses casos de forma mais estruturada", explica.

O plano prevê ainda a criação da Comissão Permanente para a Prevenção e Enfrentamento aos Assédios Moral e Sexual, Importunação Sexual, Discriminações, Racismo e Injúria Racial (Compa), responsável por receber relatos, orientar denunciantes e acompanhar o andamento dos casos dentro da instituição. A proposta é que a comissão funcione como um espaço institucional de escuta e acompanhamento das situações relatadas por estudantes, servidores ou responsáveis.

A professora afirma que a criação de uma estrutura própria dentro da escola foi defendida por servidores e estudantes a partir da percepção de que os canais já existentes na administração pública federal não eram suficientes para lidar com esse tipo de situação no cotidiano escolar.

"Não é apenas um protocolo. É uma política que cria uma estrutura específica para lidar com casos de assédio, violência, discriminação e racismo dentro da escola", afirma.

Segundo ela, embora existam canais institucionais como ouvidorias e o sistema FalaBR, a comunidade escolar avaliou que era necessário construir mecanismos internos que permitissem tratar essas situações também a partir de uma perspectiva educativa e preventiva.

"Hoje existem canais da administração pública federal, como ouvidoria e o FalaBR, mas a gente percebeu que isso não era suficiente para tratar essas situações de forma educativa e preventiva dentro da escola", diz.

Para o professor Sandro Justo, que também esteve presente no ato, nesse processo também é importante envolver os professores homens na construção do diálogo com os estudantes sobre violência de gênero e machismo, e o enfrentamento de casos de violência exige a participação de diferentes setores da escola, incluindo estudantes, servidores, famílias e gestores, para que seja possível ampliar o debate e identificar problemas que muitas vezes permanecem invisíveis no cotidiano escolar.

"Uma das principais tarefas hoje é que educadores homens assumam a responsabilidade de dialogar com os meninos sobre machismo, violência e respeito. Muitas vezes o professor homem consegue acessar determinadas questões de forma diferente e criar pontes de diálogo importantes", afirma.

Segundo ele, o envolvimento de educadores nesse processo também representa uma forma de responsabilização coletiva diante do problema.

"Os homens são parte do problema, então também precisam ser parte da solução", conclui.

Procurada, a assessoria do Colégio Pedro II disse que só se manifestará sobre o assunto na quarta-feira. O espaço segue aberto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter