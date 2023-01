Alunos novatos da Rede Estadual devem efetivar matrículas até sexta-feira (13)

A- A+

Estudantes novatos das escolas da Rede Estadual têm até a próxima sexta-feira (13) para efetivar suas matrículas. O prazo máximo foi anunciado pela Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE).

De acordo com a secretaria, a efetivação deve ser feita diretamente pelas escolas, no horário das 8h às 17h.

A SEE lembra que a efetivação é apenas exigida a alunos novatos e deve ser feita dentro do prazo e acompanhada dos documentos válidos, que são os seguintes:

- o número de inscrição do Cadastro Escolar,

- documento oficial de transferência da escola de origem,

- cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento,

- cópia do CPF,

- comprovante de residência com CEP,

- cópia da carteira de vacinação para estudantes do Ensino Fundamental,

- comprovante de tipo sanguíneo e fator RH e

- fotografia 3×4 recente.



Interessados que não confirmarem a inscrição perderãoa vaga, que retornará ao sistema de cadastro para ser preenchida por outro aluno com interesse de estudar nas escolas públicas estaduais. Estas vagas estarão disponíveis entre os dias 18 e 22 de janeiro.

